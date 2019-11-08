Гол пяткой от Фернандеша, суперсейв Акинфеева и удаление Набабкина: «Краснодар» и ЦСКА набрали очки в матчах ЛЕ

«Краснодар» одержал вторую победу подряд над турецким «Трабзонспором» в рамках группового этапа Лиги Европы благодаря красивому голу Мануэля Фернандеша пяткой. А вот ЦСКА не сумел обыграть на выезде «Ференцварош». Мало того, армейцев от поражения спас совершивший невероятный сейв ногой Игорь Акинфеев. В концовке же две жёлтые карточки за семь минут получил вышедший на замену Кирилл Набабкин.

Игнатьев в роли джокера

Нынешний сезон в еврокубках пока получается крайне неудачным для российских клубов. В первом же квалификационном раунде выбыл из борьбы «Арсенал», а позже «Спартак» уступил «Браге». Результаты на стадии группового этапа тоже не сильно радуют болельщиков. Коснулась эта печальная тенденция даже Лиги Европы, в которой российские команды, как правило, стабильно набирают очки. «Краснодар» и ЦСКА на старте потерпели по два поражения подряд.

Правда, южане в третьем туре одержали долгожданную победу — над «Трабзонспором», а вот армейцы уступили ещё и «Ференцварошу» и максимально усложнили себе жизнь в борьбе за путёвку в плей-офф. Теперь подопечным Виктора Гончаренко требовалось во что бы то ни стало набирать три очка в Венгрии, в противном случае команда могла лишиться последних шансов на попадание в первую двойку квартета. Разумеется, необходима была победа и «Краснодару», который на три балла отставал от «Хетафе» и на четыре — от «Базеля».

Первыми на поле родного стадиона вышли южане и уверенно переиграли одну из сильнейших команд Турции. Правда, гости приехали в Россию без капитана Хосе Эрнесто Сосы, а лучший бомбардир коллектива Александр Сёрлот остался на скамейке запасных. Зато в основу попал 17-летний дебютант Мухаммет Акпынар.

И поначалу «Трабзонспору» удавалось навязывать серьёзную борьбу «Краснодару». Гости больше владели мячом, а подопечные Мурада Мусаева, напротив, с огромным трудом переходили даже за середину поля.

К счастью, в середине первого тайма южанам сильно помог защитник соперника Серкан Асан. У хозяев наконец прошла хорошая быстрая атака, и Мануэл Фернандеш нанёс убойный удар из пределов штрафной. Асан успел подставить ногу под мяч, но лишь изменил направление полёта снаряда и дезориентировал собственного вратаря. Тем не менее гол записали на португальца.

А вскоре Мануэл отличился уже самостоятельно. Причём эта результативная атака «Краснодара» получилась невероятно красивой. Ари выполнил скидку пяткой на Магомеда-Шапи Сулейманова, а тот вырезал подачу на Фернандеша, который опять же пяткой переправил снаряд в сетку.

После этого хозяева получили возможность немного сбавить обороты перед важнейшим матчем с «Локомотивом» в воскресенье, а Мусаев предоставил отдых ряду лидеров. Уже после перерыва отправились на замену Фернандеш, Ари и Кристофер Ольссон.

А вступивший в игру вместо натурализованного бразильца Иван Игнатьев вовсе довёл счёт до крупного. В добавленное арбитром время он расторопнее всех оказался в штрафной после подачи углового. Так восстановившийся от травмы молодой форвард стал настоящим джокером команды, ведь на прошлой неделе он, также появившись на поле по ходу матча, огорчил «Ростов».

К сожалению, удержать разницу в три мяча хозяевам не удалось. Уже на четвёртой добавленной минуте гол престижа в составе гостей забил Тони — 3:1. Таким образом, «Краснодар» одержал важнейшую победу и сравнялся по количеству набранных очков с «Хетафе», который потерпел второе подряд поражение от «Базеля». А уже в следующем туре российская команда примет как раз чемпиона Швейцарии и постарается взять реванш за унизительное поражение.

Нереализованные моменты ЦСКА и микроскопические шансы на плей-офф

Куда сложнее пришлось в Будапеште ЦСКА. «Ференцварош» дома действовал гораздо смелее, чем в Москве, и владел мячом около 60% времени. Однако это владение нечасто приводило к опасным моментам у ворот Игоря Акинфеева.

А вот подопечные Гончаренко создавали куда более интересные подходы. Например, в самом начале встречи Фёдор Чалов пробил головой после навеса с левого фланга, но Денеш Дибуш, вытянувшись в струнку, перевёл мяч в сторону.

Чуть позже опасный удар из пределов штрафной нанёс Никола Влашич, но и в этом эпизоде вратарь оказался на высоте. Армейцам даже удалось забить, но судья абсолютно справедливо отменил гол из-за фола в атаке в исполнении Игоря Дивеева.

А после перерыва мяч уже перешёл под контроль ЦСКА. Мало того, не успел начаться второй тайм, как Чалову организовали выход один на один, но Фёдор, перебрасывая вратаря, немного не попал в створ.

Правда, «Ференцварош» отметился своим невероятным моментом, главным героем которого стал Акинфеев. Одна из подач в штрафную гостей привела к настоящей панике в обороне армейцев. В результате последовал удар Блажича в упор, но опытный вратарь ЦСКА каким-то чудом отразил выстрел ногой.

Армейцы тут же ответили своим супершансом. После идеальной скидки Влашича Арнор Сигурдссон бил по уже оставленным Дибушем воротам, но чудом не попал в створ.

В концовке подопечные Гончаренко прижали соперника к воротам, ведь им необходима была победа. Сам тренер на последних минутах решился на смену тактической расстановки и вместо центрального защитника Хёрдура Магнуссона выпустил крайнего Кирилла Набабкина.

Но опытный футболист лишь подвёл команду. Едва появившись на поле, он получил жёлтую карточку за срыв атаки, а уже в добавленное арбитром время в чужой штрафной толкнул оппонента и увидел перед собой второй «горчичник». ЦСКА забить так и не удалось, что практически лишает команду шансов на выход в плей-офф. Теперь они являются только теоретическими.