«Обидно так проигрывать»: что говорили после поражения «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал поражение от «Ювентуса» в групповом этапе Лиги чемпионов обидным, но похвалил своих футболистов за самоотдачу. Автор гола в составе железнодорожников Алексей Миранчук посетовал, что туринцы на третьей добавленной минуте вдвоём переиграли всю оборону команды. В свою очередь, забивший курьёзный мяч после грубой ошибки вратаря «Локомотива» Аарон Рэмси принёс извинения Криштиану Роналду за «отобранный» у него гол.

«Могли набрать очко и даже выиграть»

Матч с «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов получился для «Локомотива» крайне обидным. Железнодорожники быстро пропустили после нелепой ошибки Маринато Гильерме, но смогли достаточно быстро отыграться. Более того, во втором тайме хозяева имели возможность вырвать победу, но вместо этого пропустили на третьей добавленной минуте встречи и проиграли. Несмотря на это наставник команды Юрий Сёмин отдал должное подопечным и похвалил их за хорошую игру.

— Приходится говорить о разочаровании. Могли набрать очко и даже выиграть. Могли и уступить. Но я благодарен футболистам за хороший матч. Даже больше, чем просто хороший. Они выполнили все задачи, которые мы перед ними ставили, нормально отреагировали на неожиданный пропущенный в дебюте мяч. Думаю, это поражение можно занести в актив команде, ребята правильно отнеслись к сопровождавшему встречу ажиотажу. Но, наверное, произошли какие-то ошибки, усталость сыграла свою роль. Сегодня главной была не тактика — «Локомотив» играл сердцем.

— Показалось, «Локомотив» действовал смелее, чем в первом матче с «Ювентусом».

— «Мы и с «Байером» играли бодро, и в Турине. Это зависит от ситуации, от кондиций. Что значит смелее или не смелее? В Италии нам не позволяли столько атаковать, а дома в каких-то аспектах мы превзошли соперника. Ещё один момент — я очень восхищён тем, как наши игроки вели единоборства с футболистами «Ювентуса». Это игроки мирового уровня, и они молодцы. Кстати, Дуглас Коста — какой-то злой рок для меня, он и киевскому «Динамо» постоянно забивал за «Шахтёр», когда я тренировал киевлян.

— Не кажется ли вам, что Алексей Миранчук готов к переезду в европейский топ-клуб?

— Алексей должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барсу»? Пожалуйста. Но сейчас Алексей в «Локомотиве». Впрочем, как и Антон.

— С чем связана очередная ошибка Маринато Гильерме?

— А когда ещё он ошибался? Не помню такого. А сколько он выручает? Главное, чтобы подобные ситуации не выбивали Маринато из колеи. И ещё очень важно, как отреагировала команда. Посмотрите, с какой скоростью летит мяч после удара Роналду. Те, кто его ловит, — выдающиеся вратари.

— Как настраивали подопечных на португальца?

— Настраивал их на «Ювентус» в целом, а не на Роналду. Он провёл плохой матч? Криштиану гол организовал. Он вообще плохо не играет. Он играет либо хорошо, либо очень хорошо. Удачи «Ювентусу», будем болеть за вас. Желаю, чтобы в финале вы встретились с «Атлетико».

К слову, встречу «Локо» с именитым соперником оценил даже чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который лично посетил матч. «Отличная игра. У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил. Не знаю, что писать ему после этой встречи. Если честно, не думал, что «Локомотив» так хорошо сыграет. Не ожидал», — цитирует бойца «Чемпионат».

А вот наставник гостей Маурицио Сарри, несмотря на победу, напротив, остался недоволен действиями своих подопечных и раскритиковал их на послематчевой пресс-конференции.

— С технической точки зрения мы допускали много ошибок. С тактической — ещё больше, поэтому матч мне не понравился. Мы давали слишком много пространства сопернику для развития атак, позволили создать столько моментов. Но в футболе победу одерживает тот, кто хорошо играет. Поэтому странно говорить о красивой игре, она связана с результатом. Что касается тактики, возможно, мы сделали слишком много изменений после предыдущих матчей. Но у игроков накапливается усталость, и эти перестановки были необходимы.

— Почему решили убрать с поля Роналду в конце встречи?

— Он был заменён из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма у нас имелись поводы для беспокойства, после перерыва тоже возникали проблемы, когда Криштиану ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в дальнейшем.

— Дуглас Коста совсем недавно восстановился от травмы. Когда он наберёт оптимальную форму?

— Он действительно важный футболист для нас, но сейчас находится не в лучших кондициях. Ему пока не хватает фирменной скорости, но у него прекрасная техника. Ни Дуглас, ни Аарон Рэмси не могли отыграть 90 минут в двух матчах подряд, поэтому приняли решение сначала выпустить в старте одного, потом второго. Косте по-прежнему есть над чем работать.

«Два футболиста «Ювентуса» обыграли всю нашу оборону»

Главным героем матча в составе «Локомотива» стал Алексей Миранчук, вновь поразивший ворота «Ювентуса». К сожалению, его гола и на этот раз не хватило для того, чтобы добыть очки в поединке с туринцами. Но полузащитник, как и Сёмин, назвал хорошей прошедшую встречу.

«Болельщикам игра понравилась. Это, конечно, хорошо, но мы выходим на поле, чтобы набирать очки. Сделать это опять не удалось, что не может не расстраивать. Большую часть матча оборонялись, а это тяжело. В концовке подсели, но в эпизоде со вторым пропущенным мячом два футболиста «Ювентуса» обыграли всю нашу оборону, опоздали на долю секунды, и нас сразу наказали. Российская премьер-лига и «Ювентус» в Лиге чемпионов — это разные турниры, разный настрой. С командами такого уровня приятно играть», — отметил Миранчук.

Также Алексей поделился с журналистами мнением об ошибке Гильерме.

«Маринато не за что извиняться, думаю, он сам всё понимает, это был игровой момент. Такое случается в футболе, мы быстро отыгрались, имели моменты, здесь слова не нужны», — подчеркнул футболист.

Спросили у Миранчука и о его возможном переходе в сильный европейский клуб, но полузащитнику после обидного поражения было явно не до этого.

«С Роналду не общался, о возможном переезде в Италию сейчас вообще не думаю. Футболками ни с кем не менялся, чувствовалось опустошение, все расстроились, поскольку всего минуту не дотерпели. Самое неприятное в футболе: неплохо играть и вот так вот пропустить в конце», — добавил хавбек.

Наконец, 59-й номер «Локомотива» рассказал о стопроцентном моменте у ворот «Юве» за десять минут до финального свистка, когда Леонардо Бонуччи вынес мяч с «ленточки». При этом с трибун казалось, что защитник подыграл себе рукой.

«Я находился рядом, мне, конечно же, показалось, что была рука, но, думаю, повтор судьи посмотрели, значит всё было чисто. Считаю, на ничью мы наиграли, у нас имелись моменты. А вот реализации не хватило, были ведь и подходы, и удары. Обидно так проигрывать, будем разбираться в причинах произошедшего и работать над ошибками», — подытожил Миранчук.

«Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину»

В составе «Ювентуса» своими впечатлениями о матче поделились авторы обоих голов. Для Косты этот мяч был особенно важен, ведь он долго восстанавливался от травмы и впервые вышел на поле в текущем розыгрыше ЛЧ.

«Рад снова сыграть и забить. Важно, что я не чувствовал боли и остался на прежнем уровне. Матч получился тяжёлым. Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину. Период, когда я там выступал в составе «Шахтёра», — отметил бразилец.

Рэмси же вовсе извинился перед Роналду за то, что «отобрал» у него первый гол.

«Чутьё подсказало, что можно пробить. Наверное, это один из самых безумных голов в моей карьере — там были миллиметры до линии ворот! К сожалению, из-за травмы я пропустил предсезонные сборы, но сейчас чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу чаще помогать команде. Сегодня нам нужна была только победа, однако предстоит ещё много работы, пока же мы выполнили главную установку — вышли из группы», — заявил валлиец.