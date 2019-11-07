Тренер «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду в концовке матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Почему заменил Роналду? Из-за опасений за его физическое состояние. Чтобы Криштиану не получил травму. Ещё в первом тайме были причины для беспокойства. Меня беспокоило то, как он ускорялся», — заявил Сарри на пресс-конференции.

Также главный тренер «Ювентуса» добавил, что считает Дугласа Косту, забившего победный мяч в поединке, важным игроком команды, однако бразилец пока не набрал кондиции после травмы.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в матче ЛЧ.

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