Тренер «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
«Почему заменил Роналду? Из-за опасений за его физическое состояние. Чтобы Криштиану не получил травму. Ещё в первом тайме были причины для беспокойства. Меня беспокоило то, как он ускорялся», — заявил Сарри на пресс-конференции.
Также главный тренер «Ювентуса» добавил, что считает Дугласа Косту, забившего победный мяч в поединке, важным игроком команды, однако бразилец пока не набрал кондиции после травмы.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в матче ЛЧ.