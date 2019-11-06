Сёмин прокомментировал ошибку Гилерме в эпизоде с первым голом «Ювентуса»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал обвинять вратаря команды Гилерме за первый пропущенный мяч в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Меня первый пропущенный гол из колеи не выбил. Гилерме тоже. А сколько раз он выручил? Наиболее важно, как отреагировала команда. Она захотела отыграться. И посмотрите, как бьёт Роналду, с какой силой. Хорош тот вратарь, который может поймать такой удар», — сказал Сёмин.

Гилерме выпустил мяч на линию ворот после удара со штрафного от Криштиану Роналду, позволив Аарону Рэмси забить гол.

Ранее Сёмин поблагодарил всех игроков за то, что они играли с душой.