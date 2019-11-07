«Краснодар» победил «Трабзонспор» в матче группового этапа ЛЕ

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В матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором».
«Краснодар» победил «Трабзонспор» в матче группового этапа ЛЕ
  • © РИА Новости

Встреча, проходившая на стадионе «Краснодар», завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей два гола на счету португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, ещё один мяч добавил Иван Игнатьев.

Единственный гол «Трабзонспора» на счету Тони.

В группе С «Краснодар» занимает третье место, имея шесть очков в четырёх турах. У «Трабзонспора» — одно очко в четырёх встречах.

Ранее сообщалось, что «Астана» разгромно уступила АЗ в матче Лиги Европы.

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