«Краснодар» победил «Трабзонспор» в матче группового этапа ЛЕ
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Встреча, проходившая на стадионе «Краснодар», завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей два гола на счету португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, ещё один мяч добавил Иван Игнатьев.
Единственный гол «Трабзонспора» на счету Тони.
В группе С «Краснодар» занимает третье место, имея шесть очков в четырёх турах. У «Трабзонспора» — одно очко в четырёх встречах.
Ранее сообщалось, что «Астана» разгромно уступила АЗ в матче Лиги Европы.