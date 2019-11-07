«Астана» разгромно уступила АЗ в матче Лиги Европы

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА казахстанская «Астана» крупно проиграла голландскому АЗ Алкмаар.

Встреча, проходившая на «Астана Арене» в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:0 в пользу АЗ.

Дубль в матче оформил Мирон Боадю, также забивали Фредрик Мидтшё, Уссама Идрисси и Пантелис Хацидиакос.

«Астана» занимает последнее место в группе L, проиграв все четыре матча. АЗ лидирует, имея восемь очков, однако «Манчестер Юнайтед», отстающий на один пункт, имеет игру в запасе.

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