Гончаренко: для ЦСКА важно набирать очки в Лиге Европы

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» рассказал о важности турнира для «армейцев».
Гончаренко: для ЦСКА важно набирать очки в Лиге Европы
  • РИА Новости

«Если кто-то думает, что ЦСКА уже бросил Лигу Европы, то это не так. Для нас важно набирать очки и выигрывать. Посмотрим, как сыграют соперники. Исходя из этого, будем дальше строить свою стратегию. Когда у тебя есть неприятная серия, ты всеми силами стараешься её изменить. Завтра как раз постараемся это сделать», — сказал Гончаренко.

ЦСКА занимает последнее место в группе Н, не набрав ни одного очка после трёх туров.

Ранее сообщалось, что Дзагоев отправился вместе с ЦСКА в Венгрию на матч с «Ференцварошем».

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