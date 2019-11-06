Гончаренко: для ЦСКА важно набирать очки в Лиге Европы
- РИА Новости
«Если кто-то думает, что ЦСКА уже бросил Лигу Европы, то это не так. Для нас важно набирать очки и выигрывать. Посмотрим, как сыграют соперники. Исходя из этого, будем дальше строить свою стратегию. Когда у тебя есть неприятная серия, ты всеми силами стараешься её изменить. Завтра как раз постараемся это сделать», — сказал Гончаренко.
ЦСКА занимает последнее место в группе Н, не набрав ни одного очка после трёх туров.
Ранее сообщалось, что Дзагоев отправился вместе с ЦСКА в Венгрию на матч с «Ференцварошем».