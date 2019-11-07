«Хотел, чтобы дети увидели Роналду»: как болельщики стали жертвами мошенников перед матчем «Локомотив» — «Ювентус»

Несколько десятков болельщиков стали жертвами мошенников перед матчем 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус». Они по завышенным ценам купили билеты, которые оказались недействительны на входе. Большинство пострадавших утверждают, что приобретали документы на официальном сайте железнодорожников, и намерены подать заявление в прокуратуру. В клубе подчеркнули, что такое невозможно.

Приезд топовых европейских команд в Россию — долгожданный праздник для любого поклонника футбола. Однако матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский «Локомотив» принимал туринский «Ювентус», обернулся настоящей драмой для нескольких десятков болельщиков, хотевших воочию насладиться игрой Криштиану Роналду и других именитых футболистов.

Фанаты начали собираться на «РЖД Арене» заранее, однако вскоре на пропускных пунктах образовалась толпа. Её возникновение было связано с тем, что часть зрителей не могла попасть на территорию стадиона, так как валидаторы не считывали штрих-коды, а стюарды пытались разобраться, в чём причина заминки.

Выяснилось, что болельщики купили проходные документы у перекупщиков. Некоторые из них были зарегистрированы сразу на несколько имён, а другие и вовсе были подделками. Их стоимость достигала нескольких сотен тысяч рублей, и в большинстве случаев речь шла о местах на VIP-трибунах.

Недовольство пострадавших росло с каждой минутой. Многие из них были уверены в том, что купили билеты на официальном сайте «Локомотива», хотя в клубе заверили, что такое невозможно. Так, один из болельщиков рассказал, что неудавшийся поход на матч стоил ему в общей сложности 360 тыс. рублей.

«Стоимость моего билета — 80 тыс. рублей. Всего их два. Кроме того, мы с сыном летели из Сибири, из Кемерово. На электронную почту мне пришли подтверждения, я их выгрузил. А сейчас мне говорят, что они поддельные», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Однако были и те, кто сразу признал, что билеты были получены из неофициальных источников. По словам одной болельщицы, продавец попросил просканировать штрих-код через мобильное приложение. Убедившись в его подлинности, она перевела деньги, но обнаружила неприятный сюрприз уже перед входом на стадион.

«Увидела своё место, сектор. Всё легально. Заплатила, а потом продавец пропал. Пришла на матч, а билет в сканере уже не пробивается. В группе разбора посмотрели и сказали, что он вообще не из их базы. Что мне делать? Ничего. Нашла вариант за свои деньги», — цитирует болельщицу «Бизнес Online».

От действий мошенников пострадали и родственники бывшего вратаря «Локомотива» и сборной России Руслана Нигматуллина, прибывшие на матч из Казани.

«Брат хотел, чтобы дети вживую увидели Роналду. Оказалось, его помощница приобрела дорогие билеты на каком-то сайте. Видимо, не на официальном. Это не его косяк, он крупный юрист, такую ошибку бы не допустил. Сейчас еду вместе с ними смотреть футбол в ресторане. Возможности попасть на матч у них уже нет», — приводит слова экс-спортсмена «Чемпионат».

В общей сложности жертвами мошенников стали около 60 человек. Для большинства из них история закончилась относительно хорошо. Сотрудники «Локомотива» приняли решение пустить всех пострадавших на трибуны и разместить их на свободных местах.

По словам коммерческого директора железнодорожников Марата Фаттахова, в клубе были готовы к подобной ситуации, так как матчи с топ-клубами традиционно привлекают любителей наживы. О том, что все билеты распроданы, стало известно ещё 1 октября, однако даже в день встречи функционировали многочисленные сайты с сомнительными предложениями.

«Приняли решение запустить людей, чтобы на втором кордоне на группе разбора во всём удостовериться и при этом снизить нагрузку на основной вход. Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, кто распечатал их на бланках ЦСКА. Видел, что предлагали за деньги провести к Роналду», — пояснил Фаттахов.

Разумеется, попадание на долгожданный матч вряд ли скрасило обиду от самого факта потраченных впустую денег. В связи с этим обманутые фанаты выразили намерение добиться наказания мошенников через суд.

«Вызывайте Следственный комитет, будем писать заявление о мошенничестве, так как сумма достаточно крупная. Это приличное уголовное дело», — заявил болельщик из Кемерово.

Стоит отметить, что пресс-служба «Локомотива» заранее призывала воздержаться от покупки билетов на неофициальных сайтах, однако некоторые фанаты обвинили в произошедшем и сам клуб.

Дело в том, что покупка абонементов затруднялась за счёт ряда факторов. Во-первых, их число значительно уступало числу желающих попасть на матч. Команда имела возможность принять туринцев в более вместительных «Лужниках», однако было принято решение остаться на домашней арене.

Во-вторых, в продаже были дорогостоящие пакеты, которые включали в себя проход на все три домашние встречи «Локомотива» в Лиге чемпионов, что не устраивало тех, кого интересовал исключительно «Ювентус». В результате они обращались к перекупщикам, обещавшим более приемлемые условия.