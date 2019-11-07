Невероятное спасение в Загребе, «теннис» в Мадриде и защитник-вратарь в Бергамо: обзор игрового дня в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтёр» совершил впечатляющий камбэк в выездном матче ЛЧ с загребским «Динамо». Спастись от поражения чемпиону Украины помогли два гола, забитые в добавленное арбитром время. «Реал» разгромил «Галатасарай» с теннисным счётом, а «Манчестер Сити» в игре с «Аталантой» потерял обоих голкиперов и заканчивал встречу с защитником в воротах. Обзор игрового дня турнира — в материале RT.

Хет-трик 18-летнего бразильца и нереализованный пенальти в Париже

Самый крупный счёт игрового дня в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов был зафиксирован в Мадриде, где «Реал» не оставил ни малейших шансов турецкому «Галатасараю» — 6:0. Уже к восьмой минуте дубль оформил 18-летний новичок команды — Родриго, а затем хозяева заработали пенальти, который реализовал Серхио Рамос.

На этом подопечные Зинедина Зидана не остановились и довели счёт до неприличного. В итоге до конца встречи Родриго оформил первый хет-трик в составе «Реала», а опытный Карим Бензема забил дважды и отдал результативную передачу.

Куда сложнее пришлось лидеру группы А — ПСЖ. Парижане дома принимали «Брюгге» и довольствовались победой с минимальным счётом, хотя в Бельгии забили в ворота соперника пять безответных мячей. На этот раз отличиться удалось только Мауро Икарди, который записал в свой актив четвёртый гол в текущем розыгрыше ЛЧ. При этом незадолго до финального свистка гости заработали пенальти, но Кейлор Навас взял удар соперника с точки. Таким образом ПСЖ одержал четвёртую победу и гарантировал себе путёвку в плей-офф турнира.

Извинения Сона перед Гомешем и 21-й гол Левандовски

Ещё один разгром был зафиксирован в Сербии. «Црвена Зведа» почти до перерыва сдерживала атаки «Тоттенхэма», но в итоге всё же позволила отличиться Джовани Ло Чельсо. Отметим, что эпизод с забитым мячом нужно обязательно хотя бы один раз увидеть. Гости в ходе результативной атаки устроили настоящую осаду чужих ворот, но отправили мяч в сетку лишь с пятой попытки. До того за сербов сыграли штанга и перекладина, в оставшихся случаях они сами ложились под мяч.

Вскоре после перерыва дубль удалось оформить Сон Хын Мину. Кореец успел прийти в себя после эпизода с тяжелейшей травмой Андре Гомеша, но праздновать голы не стал, а вместо этого поднял ладони в жесте извинения перед португальцем.

Окончательный счёт в матче установил Кристиан Эриксен — 4:0.

Вслед за ПСЖ путёвку в плей-офф гарантировала себе «Бавария». Причём мюнхенцы, как и парижане, провели непростой матч. После отставки Роберта Ковача чемпион Германии под руководством «и. о.» Ханса-Дитера Флика с большим трудом переиграл обидчика «Краснодара» — «Олимпиакос» (2:0). Но без гола Роберта Левандовски не обошлось. Поляк открыл счёт на 69-й минуте и записал на свой счёт 21-й мяч в текущем сезоне во всех турнирах.

Матч-триллер в Загребе и первое очко «Аталанты»

Самый невероятный поединок игрового дня, безусловно, состоялся в Хорватии. Загребское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» сошлись в борьбе за второе место в группе С и подарили болельщикам невероятное зрелище. Шесть забитых мячей, два удаления, невероятный камбэк и вмешательство VAR — свидетелями всего этого стали пришедшие на матч любители футбола.

Началось с того, что к середине первого тайма команды обменялись голами. Ничейный счёт держался довольно долго, пока соперники ближе к финальному свистку не обменялись ещё и красными карточками.

В концовке хозяевам, казалось, всё же удалось дожать соперника. Сначала Лука Иванушец, а затем Ариян Адеми вынудили капитулировать Андрея Пятова. Причём в эпизоде с голом македонца явную ошибку допустил сам вратарь, который не сумел перехватить прострел вдоль лицевой.

После этого футболисты «Динамо» уже начали праздновать победу, но «Шахтёр» сражался до конца и на третьей добавленной минуте сумел сократить отставание в счёте до минимума. А в одной из последних атак гости заработали угловой, на подачу которого пришёл Пятов. В результате хозяева слишком много внимания уделили вратарю, но не уследили за Тайсоном. Бразильца уронили в штрафной, а судья после просмотра повтора назначил пенальти. Ещё один бразилец, Тете, счёт сравнял и поставил точку в этом матче-триллере. Шла 98-я минута. Команды во второй раз подряд разошлись миром и делят второе место в своём квартете с пятью очками.

А вот лидер группы «Манчестер Сити» на выезде неожиданно не сумел переиграть «Аталанту». Подопечные Джан Пьеро Гасперини взяли первое очко в текущем розыгрыше группового этапа ЛЧ. Рахим Стерлинг открыл счёт в начале встречи, а в самом конце первого тайма Габриэл Жезус не реализовал пенальти. После перерыва в составе клуба из Бергамо отличился экс-спартаковец Марио Пашалич.

Однако куда интереснее тот факт, что последние десять минут матча «Манчестеру» пришлось провести без голкипера. Началось с того, что травму получил основной страж ворот Эдерсон. После перерыва его место на последнем рубеже занял Клаудио Браво. Однако в концовке чилиец совершил фол последней надежды на Йосипе Иличиче, за что моментально получил красную карточку.

Так в ворота пришлось вставать защитнику Кайлу Уолкеру. Впрочем, он лишь раз по-настоящему вступил в игру, когда украинец Руслан Малиновский исполнил штрафной удар. С ним англичанин справился не без труда, но всё же забрал мяч в руки.

Победа «Байера» и курьёзный автогол

В группе D «Байер» благодаря третьему поражению «Локомотива» подряд догнал железнодорожников в турнирной таблице. Это произошло после того, как леверкузенцы дома одержали победу над мадридским «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне ехали в Германию с намерением гарантировать себе путёвку в плей-офф, но провели крайне невзрачную встречу и потерпели заслуженное поражение — 1:2. Автоголом отметился полузащитник гостей Томас Парти.