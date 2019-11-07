«Манчестер Сити» доигрывал матч ЛЧ с «Аталантой» с полевым игроком на воротах

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По ходу матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) английский «Манчестер Сити» лишился сразу двух вратарей.

В перерыве матча «Манчестер Сити» был вынужден заменить основного вратаря Эдерсона, который получил травму. Запасной голкипер Клаудио Браво получил красную карточку за фол последней надежды на 81-й минуте матча.

Поскольку больше вратарей в резерве «Манчестер Сити» не было, перчатки надел защитник Кайл Уокер. Футболист сумел сохранить ворота в неприкосновенности и один раз отбил удал со штрафного от Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ.

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