«Манчестер Сити» доигрывал матч ЛЧ с «Аталантой» с полевым игроком на воротах

По ходу матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1) английский «Манчестер Сити» лишился сразу двух вратарей.

В перерыве матча «Манчестер Сити» был вынужден заменить основного вратаря Эдерсона, который получил травму. Запасной голкипер Клаудио Браво получил красную карточку за фол последней надежды на 81-й минуте матча.

Claudio Bravo sent off.



Kyle Walker coming on and going in goal.



84 minutes on the clock in Italy...



BT Sport 3 HD NOW 📺 pic.twitter.com/IDDdnTTtem — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 6, 2019

Поскольку больше вратарей в резерве «Манчестер Сити» не было, перчатки надел защитник Кайл Уокер. Футболист сумел сохранить ворота в неприкосновенности и один раз отбил удал со штрафного от Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ.