«Манчестер Сити» доигрывал матч ЛЧ с «Аталантой» с полевым игроком на воротах
В перерыве матча «Манчестер Сити» был вынужден заменить основного вратаря Эдерсона, который получил травму. Запасной голкипер Клаудио Браво получил красную карточку за фол последней надежды на 81-й минуте матча.
Claudio Bravo sent off.— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 6, 2019
Kyle Walker coming on and going in goal.
84 minutes on the clock in Italy...
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Поскольку больше вратарей в резерве «Манчестер Сити» не было, перчатки надел защитник Кайл Уокер. Футболист сумел сохранить ворота в неприкосновенности и один раз отбил удал со штрафного от Руслана Малиновского.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ.