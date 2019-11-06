Директор «Локомотива» рассказал, как клуб отреагировал на фальшивые билеты на матч ЛЧ

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Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов прокомментировал ситуацию с многочисленными подделками билетов на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Директор «Локомотива» рассказал, как клуб отреагировал на фальшивые билеты на матч ЛЧ
  • © РИА Новости

«Мы приняли решение всех запустить и втором кордоне на группе разбора во всём уже удостовериться, снизив при этом нагрузку на основной вход. Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, кто распечатал билеты на бланках ЦСКА. У нас билетный сайт один — tickets.fclm.ru. Отдельно билетов на «Ювентус» мы не продавали. Мы были готовы к такому развитию событий и предусмотрели резервные места для людей, кто попался на аферу мошенников и приехал издалека», — цитирует Фаттахова «Чемпионат».

Группа людей собралась перед входом на «РЖД Арену» в связи с тем, что они попались на уловку мошенников и приобрели фальшивые билеты на матч.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов присутствует на матче ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус».

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