Болельщик купил фальшивый билет на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус» за 64 тыс. рублей

Поклонник футбола не сумел попасть на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» из-за приобретения фальшивого билета на неофициальном сайте.

Перед входом на стадион «РЖД Арена» в Москве находится группа болельщиков, которые не могут пройти на стадион, так как приобрели фальшивые билеты. В частности, один из них утверждает, что купил пропуск на матч на неофициальном сайте за 64 тыс. рублей.

Человек купил билет на #ЛокомотивЮвентус за 64k на неофициальном сайте. Штрихкод недействительный, на игру не попадет. pic.twitter.com/ZyHiyeqyni — Leonid Volotko (@l_volotko) November 6, 2019

Матч начался в 20:55 мск. В настоящее время счёт поединка «Локомотив» — «Ювентус» равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус».