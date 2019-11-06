Болельщик купил фальшивый билет на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус» за 64 тыс. рублей
- РИА Новости
Перед входом на стадион «РЖД Арена» в Москве находится группа болельщиков, которые не могут пройти на стадион, так как приобрели фальшивые билеты. В частности, один из них утверждает, что купил пропуск на матч на неофициальном сайте за 64 тыс. рублей.
Человек купил билет на #ЛокомотивЮвентус за 64k на неофициальном сайте. Штрихкод недействительный, на игру не попадет. pic.twitter.com/ZyHiyeqyni— Leonid Volotko (@l_volotko) November 6, 2019
Матч начался в 20:55 мск. В настоящее время счёт поединка «Локомотив» — «Ювентус» равный — 1:1.
Ранее сообщалось, что родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус».