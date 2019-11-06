Болельщик купил фальшивый билет на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус» за 64 тыс. рублей

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Поклонник футбола не сумел попасть на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» из-за приобретения фальшивого билета на неофициальном сайте.
Болельщик купил фальшивый билет на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус» за 64 тыс. рублей
  • РИА Новости

Перед входом на стадион «РЖД Арена» в Москве находится группа болельщиков, которые не могут пройти на стадион, так как приобрели фальшивые билеты. В частности, один из них утверждает, что купил пропуск на матч на неофициальном сайте за 64 тыс. рублей.

Матч начался в 20:55 мск. В настоящее время счёт поединка «Локомотив» — «Ювентус» равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус».

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