Сенсация в Ростове-на-Дону, четыре судейских скандала, победные голы Азмуна и Чалова: чем запомнился 16-й тур РПЛ

«Зенит» одержал победу в Туле благодаря голу Сердара Азмуна и оторвался на пять очков от ближайшего преследователя. «Ростов» сенсационно уступил дома «Тамбову» и лишился места в первой тройке турнирной таблицы. Фёдор Чалов забил впервые за шесть матчей и помог ЦСКА вырвать победу на выезде у «Сочи». А по итогам сразу нескольких встреч у футболистов и тренеров возникли вопросы к судьям. RT рассказывает о самых интересных событиях 16-го тура РПЛ.

Нули на табло и нереализованные моменты

16-й тур стартовал в Грозном матчем «Ахмат» — «Урал». Игра получилась не слишком зрелищной, команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Мало того, на двоих соперники нанесли всего пять ударов в створ ворот.

Однако ближе к победе были всё-таки гости, которые во втором тайме упустили пару стопроцентных моментов. Сначала Владимир Ильин пробил в штангу после подачи углового, а затем Андрей Егорычев не реализовал выход один на один.

Два удаления и четвёртый матч «Динамо» без поражений

Встреча «Рубина» и «Динамо» в Казани завершилась судейским скандалом. Судья Евгений Турбин показал сразу две красные карточки, и обе получились достаточно спорными. Особенно много пересудов вызвал момент с удалением полузащитника хозяев Александра Зуева. Второй горчичник футболист получил за то, что просто задел Владимира Рыкова, причём двухметровый мощный защитник после этого упал как подкошенный.

А во втором тайме составы уравнялись. На этот раз Турбин показал неочевидную вторую жёлтую карточку защитнику Ивану Ордецу. Украинец был так раздосадован решением рефери, что едва не бросил в него футболку.

Что касается самого матча, то «Динамо» одержало важнейшую победу с минимальным счётом. Единственный мяч в середине первого тайма с тонкой передачи Константина Рауша забил Себастьян Шиманьски. Таким образом бело-голубые продлили свою беспроигрышную серию в РПЛ до четырёх матчей и под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова набрали уже восемь очков.

Третья победа «Тамбова» подряд и пятый гол Мелкадзе

Явно пошла на пользу смена тренера и «Тамбову». После прихода Сергея Первушина, который до того практически не имел опыта самостоятельной работы, новичок РПЛ одержал три победы подряд и покинул зону вылета.

Очередные три очка команда неожиданно набрала в Ростове-на-Дону. Уже сейчас можно сказать, что «Тамбов» превратился для Валерия Карпина в заколдованный коллектив, ведь в первом круге дебютант Премьер-лиги также обыграл жёлто-синих.

На этот раз для южан всё начиналось неплохо. Уже на седьмой минуте Бьорн Сигурдарссон счёт открыл. Однако отсутствие Романа Ерёменко, Матиаса Норманна и Эвелина Попова, а также ряд упущенных возможностей в итоге сыграли свою роль.

После перерыва гостям удалось отличиться дважды и вырвать важнейшую победу. Примечательно, что вновь не ушёл с поля без гола арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе. В текущем сезоне РПЛ на его счету уже пять мячей, хотя до того он в элите не забивал.

Перформанс Бакаева и вопросы к Мешкову

Между тем выиграть сумел и сам «Спартак». Красно-белые добились третьей победы под руководством Доменико Тедеско. На домашней арене они без проблем переиграли уступающие в классе «Крылья Советов».

А главным героем встречи стал вернувшийся в строй после дисквалификации Зелимхан Бакаев. Уже на третьей минуте он сделал великолепную результативную передачу на Эсекьеля Понсе, а в концовке матча заработал пенальти и реализовал его. Теперь на счету десятого номера десять баллов за результативность в текущем сезоне РПЛ (3 + 7).

Помимо Зелимхана, весьма заметной персоной стал судья Виталий Мешков. Во втором тайме он удалил одного за другим сразу двух защитников гостей, Срджана Мияйловича и Максима Карпова. И если красная карточка второму вопросов не вызывает ввиду игры рукой, то серб был напрямую удалён за отмашку в сторону Понсе. После просмотра повтора рефери посчитал, что фол заслуживает красной.

Но и у «Спартака» были поводы выказывать недовольство судейством. Например, в первом тайме Мешков не назначил казавшийся очевидным пенальти за нарушение правил на Джордане Ларссоне. А вот гол шведа в начале встречи был отменён вполне справедливо.

Неназначенный пенальти и выстрел в перекладину

Не обошлось без вопросов к судье и в матче «Оренбург» — «Уфа». В данном случае недовольными работой Михаила Вилкова остались хозяева. В середине первого тайма рукой в собственной штрафной явно сыграл защитник уфимцев Александр Сухов, но арбитр на точку указывать не стал.

С игры же команды забить так и не сумели, хотя имели по паре опасных моментов. У гостей мощным ударом издали бывший коллектив едва не огорчил Андрей Козлов — «Оренбург» спасла перекладина. А вскоре своим шансом из рук вон плохо распорядились хозяева: Джоэль Фамейе из убойной позиции пробил во вратаря.

Победный мяч Азмуна и сейвы Кержакова

«Зенит» мог, как и год назад, проиграть в Туле, но одержал непростую победу. Петербуржцы после тяжёлого матча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов явно чувствовали себя не лучшим образом, но нашли силы на классе дожать неуступчивого соперника.

Единственный мяч в середине второго тайма забил Сердар Азмун, замкнувший прострел Вячеслава Караваева. А начал эту результативную атаку блестящей разрезающей передачей опытный Юрий Жирков, который после ухода с поля Александра Ерохина перебрался на неродной для себя правый фланг.

«Арсенал» мог незадолго до этого сам открыть счёт, но Эванс Кангва не реализовал выход один на один. В целом голкипер гостей Михаил Кержаков в этой встрече проявил себя выше всяких похвал, совершив сразу несколько сейвов.

Спорный одиннадцатиметровый и возвращение Дзагоева

Три очка, наконец, удалось набрать и ЦСКА, который прервал четырёхматчевую серию без побед в РПЛ в Сочи. Причём началась игра для армейцев хуже не придумаешь. Уже на седьмой минуте хозяева в ходе быстрой контратаки открыли счёт, воспользовавшись рикошетом.

Гости ответили им той же монетой. Совсем скоро Миха Мевля неудачно подставился под удар Рагнара Сигурдссона — и мяч влетел в сетку мимо дезориентированного Сослана Джанаева.

А в самом конце первого тайма всех удивил судья Станислав Васильев. Уже в добавленное время он назначил крайне спорный пенальти в ворота ЦСКА, посчитав толчок Вадима Карпова при борьбе за верховой мяч слишком сильным. Дмитрий Полоз одиннадцатиметровый уверенно реализовал.

Но армейцев произошедшее не сломило. Напротив, после перерыва они вернулись на поле разозлёнными и забили два потрясающих гола. Сначала отличился Иван Обляков ударом из-за штрафной, а затем Фёдор Чалов откликнулся на пас в штрафную, пробил в касание с разворота и прервал собственную сухую серию.

В концовке произошло ещё одно важное для ЦСКА событие. Впервые более чем за год на поле вышел восстановившийся после тяжёлой травмы Алан Дзагоев. Появление десятого номера болельщики встретили овациями.

Травма Крыховяка и возвращение Смолова

А в центральном матче тура «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью, которая оказалась только на руку «Зениту». Соперники обменялись забитыми мячами в самом конце первого тайма. Сначала Алексей Миранчук со штрафного угодил в перекладину и Гжегож Крыховяк добил мяч в пустые ворота, а затем Маркус Берг на второй добавленной минуте замкнул прострел Ари.

В промежутке между голами неприятную травму в столкновении с бразильским нападающим получил Крыховяк. Игру поляк продолжить не смог и отправился в и без того переполненный лазарет команды. Зато во втором тайме на поле у железнодорожников вышли восстановившиеся Антон Миранчук и Фёдор Смолов.