«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Спартаку» принесли голы Эсекьеля Понсе, забившего на 3-й минуте, и Зелимхана Бакаева, реализовавшего пенальти на 83-й минуте.
«Крылья Советов» завершали матч вдевятером. На 71-й минуте красную карточку получил Срджан Мияйлович, а на 82-й — Максим Карпов.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Крылья Советов» в Москве сыграют с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ.