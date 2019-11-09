«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Спартаку» принесли голы Эсекьеля Понсе, забившего на 3-й минуте, и Зелимхана Бакаева, реализовавшего пенальти на 83-й минуте.

«Крылья Советов» завершали матч вдевятером. На 71-й минуте красную карточку получил Срджан Мияйлович, а на 82-й — Максим Карпов.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Крылья Советов» в Москве сыграют с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ.