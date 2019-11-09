«Динамо» одержало победу над «Рубином» в 16-м туре РПЛ

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Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Рубин» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» одержало победу над «Рубином» в 16-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Себастьян Шиманьски.

На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Зуева. На 66-й составы уравнялись, так как у бело-голубых красную карточку получил Иван Ордец.

«Динамо» набрало 18 очков и поднялось на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 17 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее «Ахмат» сыграл вничью с «Уфой» в 16-м туре РПЛ.

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