«Динамо» одержало победу над «Рубином» в 16-м туре РПЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Рубин» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Себастьян Шиманьски.

На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александра Зуева. На 66-й составы уравнялись, так как у бело-голубых красную карточку получил Иван Ордец.

«Динамо» набрало 18 очков и поднялось на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 17 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее «Ахмат» сыграл вничью с «Уфой» в 16-м туре РПЛ.