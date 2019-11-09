«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

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«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Ростов» забил первым. Уже на седьмой минуте отличился Бьорн Сигурдарсон.

«Тамбов» ответил голами Георгия Мелкадзе и Владимира Обухова, забивших на 52-й и 70-й минутах соответственно.

В 17-м туре «Ростов» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Тамбов» на своём поле примет столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Рубином» в 16-м туре РПЛ.

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