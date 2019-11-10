Гол Берга, травма Крыховяка и девять карточек от Безбородова: как «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ. Команды обменялись голами в конце первого тайма. Железнодорожники открыли счёт благодаря добиванию Гжегожа Крыховяка после удара Алексея Миранчука со штрафного. Позднее польский футболист получил травму. В составе южан на второй добавленной минуте отличился Маркус Берг. А главный судья Владислав Безбородов показал сразу девять жёлтых карточек.

Травмы «Локомотива» и жажда мести от Фернандеша

В центральном матче 16-го тура РПЛ в Черкизове сошлись «Локомотив» и «Краснодар». После осечки «Ростова» эта встреча фактически превратилась в битву за второе место, ведь победитель обходил остальных конкурентов и становился главным преследователем «Зенита».

При этом обе команды подошли к противостоянию с накопленной усталостью после еврокубков. Железнодорожники в среду обидно уступили «Ювентусу» в Лиге чемпионов, пропустив решающий мяч на 93-й минуте, а «Краснодар» в четверг дома обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы.

Таким образом, у хозяев было на день больше отдыха, но на руку гостям играла куда более длинная скамейка. Юрий Сёмин в последнее время из-за целой череды травм вынужден был обходиться практически без замен.

Однако перед игрой с «Краснодаром» болельщики московского коллектива наконец получили повод для радости. В заявке на матч оказались и Антон Миранчук, и Фёдор Смолов. Вот только оба остались в запасе. Из минусов стоит отметить потерю Ведрана Чорлуки. Основной центральный защитник «Локо» пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. Также не оказалось даже в заявке Дмитрия Баринова, а его место в опорной зоне занял Александр Коломейцев. Наконец, буквально на разминке усугубил повреждение Мацей Рыбус — в основу экстренно включили Дмитрия Живоглядова.

«Краснодар» же мог рассчитывать на всех своих лидеров. С особенным настроем на игру выходил бывший полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. Опытный португалец летом не сумел договориться со столичным клубом о продлении контракта и в итоге оказался на юге России. На новом месте футболист адаптировался достаточно быстро, уже забил за «Краснодар» три мяча и намеревался огорчить бывшую команду.

К слову, болельщики «Локо» встретили португальца максимально тепло и сопроводили объявление его фамилии аплодисментами. Овация досталась и Ари, который также успел провести в железнодорожном клубе немало времени на правах аренды и стал с командой чемпионом страны.

Осторожный футбол и голы в концовке тайма

Сам матч команды начали в достаточно осторожной манере. Понимая всю важность встречи, соперники не горели желанием рисковать и стремились максимально надёжно действовать в обороне.

У «Краснодара» за обострение отвечал как раз Фернандеш. Уже на пятой минуте ему удалось выполнить результативную передачу на Ари, но судья взятие ворот справедливо отменил из-за офсайда. Чуть позже португалец классной разрезающей передачей вывел практически один на один Маркуса Берга, но швед, целясь в ближнюю девятку, в створ не попал.

Железнодорожники отвечали в основном быстрыми контратаками, но команде явно не хватало свежести. Придумывать что-то впереди пытался лишь неутомимый Алексей Миранчук. А вот Эдера достаточно надёжно прикрыли Александр Мартынович с Урошем Спаичем.

Казалось, по такой осторожной игре в исполнении подуставших команд забитых мячей болельщики могут и вовсе не дождаться, но всё изменилось перед самым перерывом.

Открыть счёт удалось железнодорожникам. Неудивительно, что хозяева сделали это благодаря стандартному положению. Миранчук заработал опаснейший штрафной и сам же нанёс великолепный удар. Мяч попал в перекладину, а на добивании первым оказался Гжегож Крыховяк. Поляк забил уже шестой мяч в текущем сезоне РПЛ и седьмой во всех турнирах.

Тут же Крыховяк опасно столкнулся в центре поля с Ари и буквально влетел головой в газон. Гжегож долго не мог прийти в себя, но спустя пару минут всё же покинул поле при помощи врачей, а затем нашёл в себе силы вернуться в игру. На Сёмина в этот момент было больно смотреть, ведь потеря поляка стала бы для команды настоящей катастрофой.

В довершение всех бед «Локо» ещё и пропустил на второй добавленной минуте. Магомед-Шапи Сулейманов совершил рывок по правому флангу и доставил мяч Ари. В свою очередь, натурализованный бразилец выполнил идеальный прострел в штрафную, а убежавший от Живоглядова Берг отправил снаряд в дальний угол. Маринато Гилерме лишь коснулся мяча, но спасти свою команду не сумел. Так счёт стал равным, а команды обменялись голами при минимуме опасных моментов.

Возвращение Антона Миранчука и Фёдора Смолова и странные офсайды

Крыховяк матч действительно продолжить не смог, а вместо него на поле вышел Антон Миранчук, который пропустил из-за травмы почти два месяца. И с появлением второго брата «Локомотив» стремительно завладел инициативой. Миранчуки начали плести атакующие кружева на чужой половине, а Жоау Мариу сместился в центр.

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Совсем скоро Сёмин бросил в бой и Смолова, для которого данный матч является особенно принципиальным. Впрочем, Фёдору в первом поединке после травмы приходилось непросто, да и железнодорожники никак не могли конвертировать своё преимущество в моменты.

Зато «Краснодар» упустил сразу два потрясающих шанса. Сначала Берг после идеального прострела направлял мяч в дальний угол, но немного не попал в створ. Правда, судья в данном эпизоде поднял флажок, притом что никакого офсайда не было и в помине. Возможно, попади швед в створ, в дело вмешалась бы VAR.

А вот Ари спустя несколько минут никто не мешал огорчить бывшую команду, но бразилец после передачи ещё одного экс-железнодорожника Фернандеша не попал в ближнюю девятку.

Но чем ближе дело шло к финальному свистку, тем меньше сил оставалось у команд, хотя Мурад Мусаев также освежил состав, бросив в бой Ивана Игнатьева, Кристофера Ольссона и Даниила Уткина. Сёмин же выпустил на правый фланг молодого Даниила Куликова.

Забитых мячей больше так и не было, хотя в концовке у обеих команд могли появиться вопросы к судьям. Владислава Игнатьева сбили в штрафной соперника, но Владислав Безбородов после подсказки видеопомощников решил, что был офсайд. А чуть позже судья на линии вновь определил несуществующее положение вне игры у футболиста «Краснодара», на этот раз у Уткина. Благо Иван, как и Берг, не забил.

Таким образом, жёсткая и изобилующая стыками игра завершилась ничьей, которая не устроила обе стороны. Зато на руку она оказалась «Зениту», который теперь опережает ближайшего преследователя — как раз железнодорожников — сразу на пять очков.