«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.
«Локомотив» забил первым. На 41-й минуте отличился Гжегож Крыховяк.
«Краснодар» ответил голом Маркуса Берга, забившего с передачи Ари на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Краснодар» в гостях встретится с тульским «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Сочи» в 16-м туре РПЛ.