«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ

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Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.

«Локомотив» забил первым. На 41-й минуте отличился Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» ответил голом Маркуса Берга, забившего с передачи Ари на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Краснодар» в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

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