ЦСКА победил «Сочи» в 16-м туре РПЛ
- @pfc_cska
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Сочи» отличились Андрей Мостовой, забивший уже на 7-й минуте, и Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время.
Победу ЦСКА принесли автогол Михи Мевли (16-я минута), а также голы Иваня Облякова и Фёдора Чалова, забивших на 52-й и 55-й минутах.
В следующем туре ЦСКА на своём поле примет самарские «Крылья Советов», а «Сочи» на выезде сыграет с «Уфой».
Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев вышел на поле впервые с ноября 2018 года.