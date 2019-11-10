ЦСКА победил «Сочи» в 16-м туре РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА победил «Сочи» в 16-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Сочи» отличились Андрей Мостовой, забивший уже на 7-й минуте, и Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Победу ЦСКА принесли автогол Михи Мевли (16-я минута), а также голы Иваня Облякова и Фёдора Чалова, забивших на 52-й и 55-й минутах.

В следующем туре ЦСКА на своём поле примет самарские «Крылья Советов», а «Сочи» на выезде сыграет с «Уфой».

Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев вышел на поле впервые с ноября 2018 года.

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