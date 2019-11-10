Дзагоев вышел на поле впервые с ноября 2018 года

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые после травмы вышел на поле в официальном матче.
Дзагоев вышел на поле впервые с ноября 2018 года
  • РИА Новости

Знаковое для 29-летнего хавбека событие произошло в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

На 85-й минуте встречи Дзагоев заменил Николу Влашича.

Для российского полузащитника это первое появление в официальном матче с 3 ноября 2018 года. Тогда он в рамках 13-го тура РПЛ играл против «Динамо». В том матче он получил травму бедра, а спустя несколько дней повредил крестообразную связку колена.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев обратился к болельщице, которая расстроилась из-за его травмы.

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