Черышев обратился к болельщице, которая расстроилась из-за его травмы
- РИА Новости
Хавбек записал видео по просьбе блогера Никиты Ковальчука, который увидел пост девушки Карины в Twitter. В этом посте она написала, что мечтала увидеть Черышева на матче Россия — Бельгия в Санкт-Петербурге.
«Я знаю, что ты сильно переживаешь, что я не смогу приехать в Питер, поэтому я тебе хочу послать вот это сообщение, чтобы ты не переживала. Впереди ещё очень много матчей, скоро я буду готов играть, так что ничего страшного. Хотел просто передать тебе большой привет, сказать спасибо за то, что ты за меня болеешь и поддерживаешь меня, а также пожелать всего самого хорошего», — сказал Черышев.
Черышев получил повреждение в матче с французским «Лиллем» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия состоится 16 ноября. С Сан-Марино россияне встретятся 19 октября.
Ранее сообщалось, что Александр Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.
Я все еще в шоке и не понимаю, что происходит. Если вы давно меня читаете, то помните, как я орала, когда Денис мне ответил в твиттере 3 года назад.— Jamie (@aleks_Kerg) November 8, 2019
Сегодня благодаря @Nik_Football_ сбылась моя мечта. Реву от счсться😭
Спасибо @Cheryshev и @Nik_Football_ Вы лучшие! pic.twitter.com/1SCKdtCpO1