Черышев обратился к болельщице, которая расстроилась из-за его травмы

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев записал видеообращение к болельщице, которая расстроилась, что игрок пропустит ближайшие матчи национальной команды с Бельгией и Сан-Марино.
Черышев обратился к болельщице, которая расстроилась из-за его травмы
  • РИА Новости

Хавбек записал видео по просьбе блогера Никиты Ковальчука, который увидел пост девушки Карины в Twitter. В этом посте она написала, что мечтала увидеть Черышева на матче Россия — Бельгия в Санкт-Петербурге.

«Я знаю, что ты сильно переживаешь, что я не смогу приехать в Питер, поэтому я тебе хочу послать вот это сообщение, чтобы ты не переживала. Впереди ещё очень много матчей, скоро я буду готов играть, так что ничего страшного. Хотел просто передать тебе большой привет, сказать спасибо за то, что ты за меня болеешь и поддерживаешь меня, а также пожелать всего самого хорошего», — сказал Черышев.

Черышев получил повреждение в матче с французским «Лиллем» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия состоится 16 ноября. С Сан-Марино россияне встретятся 19 октября.

Ранее сообщалось, что Александр Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино. 

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