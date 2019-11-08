Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее стало известно, что Денис Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы.