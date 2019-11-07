Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из-за травмы.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги чемпионов «Валенсия» — «Лилль». Черышев будет проходить курс консервативной терапии в расположении клуба.

Сборная России сыграет с командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, а 19 ноября проведёт выездную встречу с командой Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что решение об участии Черышева в матчах сборной России будет принято после МРТ.