«Уфа» и «Сочи» продлили свои безвыигрышные серии в РПЛ

«Уфа»и «Сочи» не выявили победителя в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» на 25-й минуте забил Дмитрий Полоз. «Уфа» ответила голом Андреса Вомбергара на 85-й минуте.

Таким образом, безвыигрышная серия «Уфы» достигла отметки в семь матчей, а «Сочи» не может победить уже на протяжении шести игр.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Сочи» на своём поле примет «Оренбург».

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Ростов» в РПЛ.