«Динамо» одолело «Ростов» в РПЛ благодаря дублю Филиппа с пенальти
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Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
В составе бело-голубых дубль оформил Максимилиан Филипп, отличившись с пенальти на 33-й и 90-й минутах. У гостей единственный мяч забил Ивелин Попов на 13-й минуте.
В компенсированное время футболист «Ростова» Алексей Ионов не реализовал пенальти.
Таким образом, «Динамо» набрало 21 очко и поднялось на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» располагается на третьей позиции, имея в своём активе 30 очков.
Ранее гол Артёма Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Рубином» в РПЛ.