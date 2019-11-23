«Динамо» одолело «Ростов» в РПЛ благодаря дублю Филиппа с пенальти

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Московское «Динамо» переиграло «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» одолело «Ростов» в РПЛ благодаря дублю Филиппа с пенальти
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Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых дубль оформил Максимилиан Филипп, отличившись с пенальти на 33-й и 90-й минутах. У гостей единственный мяч забил Ивелин Попов на 13-й минуте.

В компенсированное время футболист «Ростова» Алексей Ионов не реализовал пенальти.

Таким образом, «Динамо» набрало 21 очко и поднялось на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» располагается на третьей позиции, имея в своём активе 30 очков.

Ранее гол Артёма Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Рубином» в РПЛ.

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