Гол Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Рубином» в РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Сине-бело-голубые вышли вперёд в дебюте матча благодаря голу Сердара Азмуна. Хозяева отыгрались на 66-й минуте — отличился Евгений Марков. Тем не менее форвард «Зенита» Артём Дзюба принёс победу своей команде на 79-й минуте.

«Зенит» набрал 39 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате России. «Рубин» располагается на 14-й позиции, имея в своём активе 17 очков.

Ранее «Ахмат» победил «Оренбург» в 17-м туре РПЛ.