«Краснодар» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Краснодару» принесли голы Тонни де Вильены и Сергея Петрова. «Арсенал» ответил голом Евгения Луценко.

Таким образом, «Краснодар», набрав 33 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 19 очками остался девятым.

В следующем туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на выезде встретится с московским ЦСКА.

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