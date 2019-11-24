РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом»

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с официальным заявление относительно поведение фанатов во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком».
РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«На матче 17 тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. РПЛ категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — говорится в заявлении РПЛ.

Матч «Урала» и «Спартака», прошедший в Екатеринбурге, завершился вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что фанаты скандировали оскорбления в адрес Артём Дзюбы во время матча «Урал» — «Спартак».

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