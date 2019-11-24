РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом»
- РИА Новости
«На матче 17 тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. РПЛ категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — говорится в заявлении РПЛ.
Матч «Урала» и «Спартака», прошедший в Екатеринбурге, завершился вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что фанаты скандировали оскорбления в адрес Артём Дзюбы во время матча «Урал» — «Спартак».