«Спартак» при Тедеско выглядит не лучше, чем при Кононове»: Кирьяков о матчах 17-го тура РПЛ

Московский «Спартак» при Доменико Тедеско пока выглядит не лучше, чем при предыдущем наставнике Олеге Кононове. Об этом в интервью RT перед 17-м туром РПЛ заявил бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. Однако, по его словам, чтобы объективно оценить работу немца, нужно время. Экс-футболист объяснил, почему считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство, рассказал, с чем связан спад в игре Фёдора Чалова, и посетовал на финансовые проблемы у «Ростова».

«Зенит» в нынешнем сезоне вырывает победы даже в очень тяжёлых матчах»

— «Тамбов» после смены тренера одержал три победы подряд, в то время как «Локомотив» испытывает серьёзные проблемы с составом. Могут ли подопечные Юрия Сёмина потерять очки в четвёртом матче подряд?

— Пауза в матчах сборных наверняка больше пошла на пользу фавориту. Железнодорожники получили возможность перевести дух и подлечить травмированных. Думаю, это сыграет свою роль и они предстанут совсем другой командой. Да, кадровые проблемы у вице-чемпиона имеются, но в составе достаточно игроков, чтобы заменить получивших травмы лидеров.

— У вас нет ощущения, что «Локомотив» оказался не готов играть на два фронта нынешней осенью?

— У всех команд случаются подобные спады: накладывается как физическая, так и психологическая усталость, травмы. Повторюсь, пауза на матчи сборных должна пойти «Локо» только на пользу. Возможно, Сёмин внесёт какие-то изменения.

— «Зенит» на выезде сыграет с «Рубином». В первом круге петербуржцы забили в ворота соперника пять безответных мячей. Стоит ли ожидать разгрома в Казани?

— Дела «Рубина» после неплохого начала складываются не слишком хорошо. Потихоньку команда опускается к зоне вылета. В такой ситуации тяжело говорить о каких-то перспективах, тем более что в составе казанцев есть большая группа совсем юных футболистов, которые не имеют опыта борьбы за выживание. Здесь прежде всего нужны психологически сильные бойцы. К сожалению, молодые игроки этим не славятся. Да и Роман Шаронов ещё очень молод. В первый же год работы он ощутил на себе, что такое давление, нестабильные результаты и «подвал» турнирной таблицы.

Поэтому в данной встрече всё на стороне «Зенита». Победа петербуржцев не должна получиться лёгкой: всё-таки «Рубин» играет дома. Но класс лидера не может не сказаться. К тому же, первое место в турнирной таблице и небольшой отрыв придал команде уверенности в себе. Трудно поверить, что казанцы в этой игре смогут набрать очки.

— Многие уже сейчас считают, что подопечные Семака по уровню стабильности и классу — главный претендент на чемпионство. Согласны?

— «Зенит» в нынешнем сезоне силён тем, что вырывает победы даже в очень тяжёлых матчах. В их составе всегда находится футболист, который берёт игру на себя и делает результат. Можно вспомнить даже последнюю встречу с «Арсеналом», которая складывалась для лидера очень непросто. Но в итоге 36-летний Юрий Жирков великолепной передачей начал голевую атаку, а Сердар Азмун её завершил. Из таких эпизодов и складывается дорога к титулу. Здесь можно вспомнить чемпионский «Спартак», который многие победы вырывал буквально на жилах. Сейчас же преследователи «Зенита» не славятся умением дожимать соперников. В их составе нет футболистов, которые в тяжёлый момент могут решить эпизод.

«Смена тренера дала результат, но нужно посмотреть на Тедеско на дистанции»

— «Спартак» на выезде встретится с «Уралом». При Доменико Тедеско красно-белые вернулись на победные рельсы и пробились в четвертьфинал Кубка России. С чем вы связываете преображение команды — с психологическим эффектом от смены тренера или с его тактическими и кадровыми решениями?

— Я бы не стал говорить, что немец серьёзно преобразил «Спартак» тактически. Да, он перешёл на схему с пятью защитниками. Тедеско считает, что именно эта расстановка на данный момент больше подходит игрокам красно-белых, исходя из их уровня. В некоторых матчах изменения себя оправдали, но в той же игре с «Арсеналом» у команды не получилось ничего, она выглядела неубедительно. Так что применительно к «Спартаку» необходимо просто подождать.

Смена тренера дала результат, но нужно посмотреть на Тедеско на дистанции. Сейчас для красно-белых наступает пора ответственных матчей. Они могут либо приблизиться к первой пятёрке, либо окончательно увязнуть в середине турнирной таблицы. Пока не могу сказать, что «Спартак» Тедеско выглядит намного лучше, чем «Спартак» Олега Кононова. Повторюсь, чтобы делать выводы, нужно подождать.

— Зелимхан Бакаев стал мозгом красно-белых и здорово смотрелся в дебютных матчах за сборную. Нет ощущения, что он превращается в одного из лучших футболистов РПЛ?

— Согласен. Были игры, в которых он действительно вёл команду за собой, забивал важные мячи, вытаскивал матчи практически в одиночку. Как раз о таких футболистах я говорил чуть раньше. За счёт индивидуальных качеств Зелимхан способен перевернуть ход встречи. Это говорит о том, что у него есть хороший потенциал, но чтобы выйти на определённый уровень, нужна стабильность. Как говорили в моё время, из пяти матчей три ты должен отыграть здорово, один — хорошо и лишь в одном имеешь право дать слабину. Когда Бакаев начнёт играть по такому графику, можно будет говорить, что он один из лучших футболистов РПЛ.

— «Краснодар» попытается прервать безвыигрышую серию в чемпионате России в Туле. Подопечные Мурада Мусаева четыре матча подряд в РПЛ свели к ничьей. Чем можно объяснить такую миролюбивость?

— Нюансов очень много. Во-первых, команде приходится разрываться на два фронта. Во-вторых, «Краснодар» бросает то в жар, то в холод. Но и этого хватает, чтобы успешно играть в РПЛ. В-третьих, летом в состав команды влилась большая группа игроков. Можно сказать, что южанам, как и «Локомотиву» должна помочь пауза на матчи сборных. Футболисты получили возможность перевести дух и целенаправленно готовились к оставшимся поединкам года. Но в Туле «Краснодару» придётся очень непросто. Там всегда сложно играть. По этой встрече можно будет судить, насколько нынешний состав южан способен выгрызать очки.

— Главной надеждой команды в атаке быстро стал Маркус Берг. С чем связываете столь резкий прогресс форварда? В начале сезона болельщики не воспринимали его всерьёз, а Владимир Быстров даже называл «деревом».

— Он футболист сборной Швеции, а это уже гарантирует определённый уровень. Поначалу у Берга действительно были проблемы, связанные с игровой философией «Краснодара».

Ему пришлось подстраиваться под комбинационный футбол команды, в то время как он больше привык действовать на длинных передачах в борьбу и забросах за спину защитникам. Маркусу понадобилось время, чтобы адаптироваться, и сейчас он выглядит намного лучше. Если Бергу удастся окончательно вписаться в игру «Краснодара», команда от этого только выиграет, всё-таки швед — действительно форвард хорошего уровня.

— Нет чувства досады, что Берг фактически занимает место одного из самых талантливых нападающих страны Ивана Игнатьева?

— Всё в его руках. Ивану нужно выходить на поле и выигрывать конкуренцию. Для этого надо в тренировочном процессе доказывать свою состоятельность. А так всем известно, что Игнатьев — парень талантливый. Но в данной ситуации интересы клуба стоят во главе угла: кто сильнее, тот и играет. В данный момент Берг по праву попадает в стартовый состав.

«Спад Чалова? Иногда следует дать по одному месту»

— ЦСКА примет «Крылья Советов». В прошлом туре армейцы одолели «Сочи». Можно ли сказать, что они наконец вышли из кризиса?

— Наверное, преждевременно говорить об этом после победы над последней командой чемпионата. ЦСКА нужно начинать обыгрывать крепких середняков и прямых конкурентов. Думаю, подопечным Виктора Гончаренко тоже требуется время. В составе красно-синих собрано большое количество молодых футболистов, поэтому неудивительно, что порой у них возникают проблемы.

— Также в Сочи удалось отличиться лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона Фёдору Чалову. Стоит ли рассчитывать, что теперь он снова начнёт забивать регулярно?

— Во-первых, он один из тех молодых футболистов, на которых ЦСКА возлагает определённые надежды. Ему тоже свойственна нестабильность. Если вы вспомните, в его пока ещё короткой карьере уже случались затяжные «сухие серии», когда Фёдора жёстко критиковали. Сейчас же он забил «Сочи», потом отличился за молодёжную сборную. Если Чалов продолжит стабильно забивать, то может вернуться и в национальную команду. Всё в его руках, он талантливый парень. Фёдор — будущее сборной России, но он должен понимать, что этот статус нужно оправдывать постоянно.

— На Чалова повлияла история с несостоявшимся трансфером в «Кристал Пэлас»?

— Исходя из его возраста, он может реагировать на подобные вещи по-своему. Здесь уже нужно подключиться Гончаренко. Он должен разговаривать с футболистом, вселять в него уверенность. Иногда следует и дать по одному месту. В клубе должны понимать, что от того, как подобные футболисты раскроют свой потенциал, будет зависеть выступление команды.

— Наконец, ещё одна команда из первой пятёрки «Ростов» на выезде померится силами с «Динамо». Можно ли списывать жёлто-синих со счетов в борьбе за медали после того, как стало известно о финансовых проблемах клуба?

— Если всё сказанное Карпиным действительно правда, то это серьёзный звоночек. Все прекрасно знают, как финансовые проблемы способны негативно повлиять на любую команду. Примеров тому, как на глазах распадались сильные клубы, достаточно. В этой ситуации требуется понимание со стороны руководителей региона. Важно понять, насколько они заинтересованы в том, чтобы иметь классный клуб, тем более в текущем сезоне у «Ростова» появилась прекрасная возможность побороться даже за попадание в Лигу чемпионов. При желании средства найти можно. Остаётся только рассчитывать, что эта ситуация разрешится, а тренеры с футболистами получат возможность спокойно работать дальше и давать результат.

— Нет ли чувства досады от того, что всё это происходит именно с «Ростовом». Ведь у Валерия Карпина действительно очень симпатичная команда.

— Хочется верить, что всё закончится хорошо. Карпин обозначил наличие проблемы и дал посыл руководству области. Я так понимаю, нервы у людей в клубе на пределе, а терпеть дальше просто не было смысла.

— Ваша бывшая команда «Динамо» при Кирилле Новикове практически не проигрывает. Какие перспективы есть у бело-голубых в текущем сезоне?

— В этой ситуации главное не успокаиваться. Чувствуется, что после ряда успешных результатов у болельщиков появилась некоторая эйфория, но команда в любом случае находится внизу турнирной таблицы. Расслабляться нельзя, потому что пара поражений могут вернуть «Динамо» в зону вылета. В этом плане многое будет зависеть от последних матчей до зимней паузы. В них нужно набрать максимальное количество очков и подняться как можно выше в турнирной таблице. А там и до шестого места рукой подать.