«Это ни в какие ворота не лезет»: что известно об оскорблениях Дзюбы фанатами на матче с Сан-Марино

По ходу футбольного матча Россия — Сан-Марино, завершившегося со счётом 0:5 в пользу отечественной команды, группа фанатов начала оскорблять нападающего и капитана сборной Артёма Дзюбу. После встречи он отказался благодарить трибуны за поддержку и общаться с журналистами в микст-зоне. Мотивы болельщиков до сих пор неясны, однако многие футболисты и специалисты осудили подобное поведение, предположив, что акцию могли устроить фанаты клубов, соперничающих с «Зенитом» в РПЛ.

Матч между сборными России и Сан-Марино запомнился не только крупной победой гостей и дебютными голами Далера Кузяева, Сергея Петрова и Николая Комличенко. Не обошлось и без негатива в виде оскорбительных выкриков в адрес Артёма Дзюбы. По ходу встречи форвард «Зенита» столкнулся с хамским поведением отечественных болельщиков, присутствовавших на стадионе «Олимпико» в Серравалле.

Так, фанаты скандировали непристойные кричалки в адрес одного из лучших бомбардиров в истории национальной команды. С трибун звучали речёвки, которые часто используют фанаты «Спартака» в ходе противостояний с «Зенитом» в РПЛ. В результате Артём был настолько возмущён, что не пошёл вместе с партнёрами благодарить фанатов после финального свистка, а после отказался от общения с журналистами в микст-зоне.

«У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли», — ответил главный тренер Станислав Черчесов в эфире «Матч Премьер» на просьбу прокомментировать произошедшее.

Выкрики фанатов были слышны во время трансляции матча. Тем не менее не все футболисты российской сборной слышали, как оскорбляли капитана.

«Были какие-то выкрики, но не понял, что именно скандировали. С Дзюбой об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно. Не понимаю, почему люди оскорбляли игрока сборной и капитана, который столько сделал для команды», — цитирует полузащитника «Зенита» Далера Кузяева Sport24.

Отреагировали на инцидент и в пресс-службе сборной России. Так, на официальной странице в Instagram появилось обращение к фанатам.

«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они поддерживают и верят в наших парней, а те ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей это никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои», — говорится в сообщении с хештегом #ктовытакие.

Стоит отметить, что неизвестной остаётся причина подобных выкриков. Можно предположить, что болельщики были недовольны действиями Дзюбы на поле. Форвард неоднократно оказывался на острие атаки, но так и не смог огорчить Альдо Симончини, хотя в этот вечер партнёры всеми силами старались помочь Артёму превзойти как минимум достижение Владимира Бесчастных. От достижения второго бомбардира в истории страны его отделяли два точных удара.

Однако защитник «Спартака» Георгий Джикия выдвинул другую версию произошедшего. По его словам, грубость исходила от фанатов соперничающих клубов РПЛ.

«Что касается выкриков, которые мы слышали в адрес Дзюбы, это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет национальная команда. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», — заключил Джикия.

В стране случившееся вызвало серьёзный резонанс. Многие деятели футбола жёстко раскритиковали болельщиков за необоснованную грубость в адрес лидера коллектива. Так, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что подобными действиями они пытались «испортить всем праздник».

«Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба — молодец», — цитирует Алаева «Интерфакс».

Подобного мнения придерживается член комитета РФС по этике Андрей Созин. Он признался, что выступает против подобного поведения фанатов, и заявил, что эти люди не являются болельщиками национальной команды России.

«Может, Дзюбу оскорбляли пьяные люди. Либо у них не всё в порядке с психикой. Трезвый человек не будет кричать подобное в адрес игрока своей сборной, тем более Артёма», — цитирует Созина «Чемпионат».

Раскритиковал поведение фанатов и бывший главный тренер первой команды страны Борис Игнатьев. Специалист признался, что их действия вызвали у него недоумение.

«Это ни в какие ворота не лезет. Не могу понять. Дзюба — один из главных игроков команды, делает всё возможное не только для успешного выступления сборной России, но и для её популяризации. Он создаёт микроклимат, который объединяет коллектив, помогает ему решать задачи», — заявил Игнатьев RT.

При этом он высказал мнение, что адекватные болельщики должны были повлиять на своих соотечественников.

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«Есть те, кто хорошо относится как к сборной России в целом, так и к Дзюбе в частности. Почему они не отреагировали и не повлияли на ту кучку людей, которые многого не понимают в жизни? Было необходимо направить их в нужное русло. Это неприятная ситуация, но она не трагическая, ведь это была небольшая группа фанатов», — отметил специалист.

Игнатьев считает, что случившееся на стадионе «Олимпико» не было специально организовано фанатами, но согласился с Джикией по поводу причины конфликта.

«Не думаю, что это была спланированная акция. Считаю, что эта группа людей не относится к самой национальной команде, дело в клубных пристрастиях. Кто-то любит «Зенит», кто-то нет. Кому-то симпатичен «Спартак». Люди просто перепутали», — заключил Игнатьев.

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран также заявил, что не понимает подобной реакции фанатов.

«Зачем скандировать такие речёвки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны?» — недоумевает главный тренер «Зоркого».