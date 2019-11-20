Джикия об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы: это очень обидно

Короткая ссылка
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился мнением об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Джикия об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы: это очень обидно
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если честно, хочется, во-первых, сказать всем, кто приехал нас поддержать, огромное спасибо. Что касается выкриков в адрес Артёма Дзюбы, то это, конечно, очень обидно. Это очень отражается внутри. И очень не хотелось бы чтобы такое повторялось и не было никаких клубных пристрастий и личных моментов во время игры сборной. Мы все одно целое, необходим позитив, и трибуны должны нести положительный заряд», — приводит слова Джикии пресс-служба национальной команды в Instagram.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее сообщалось, что сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить