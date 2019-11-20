Сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке

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Представители сборной России по футболу поблагодарили Сан-Марино за организацию заключительного матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке
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«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям Федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле», — говорится в Twitter российской сборной.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее пресс-служба сборной России отреагировала на оскорбления в адрес капитана команды Артёма Дзюбы.

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