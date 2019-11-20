Пресс-служба сборной России отреагировала на оскорбления в адрес Дзюбы

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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала заявление по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Пресс-служба сборной России отреагировала на оскорбления в адрес Дзюбы
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. На стадионе в Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020 неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды в Instagram.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее Черчесов выразил мнение, что оскорбления некоторых болельщиков в адрес Дзюбы необходимо оставить на их совести. 

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