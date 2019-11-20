Черчесов о болельщиках, оскорблявших Дзюбу: оставим это на их совести
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- РИА Новости
«Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — цитирует Черчесова ТАСС.
Сама встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.
Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.
Ранее в РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино.