Черчесов о болельщиках, оскорблявших Дзюбу: оставим это на их совести

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об оскорблениях в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Черчесов о болельщиках, оскорблявших Дзюбу: оставим это на их совести
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — цитирует Черчесова ТАСС.

Сама встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее в РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино.

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