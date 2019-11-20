В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили цинично высказаться. Однако гораздо громче болели другие, которые кричали, что Дзюба молодец», — цитирует Алаева ТАСС.

Он также отметил, что будет сделано всё, чтобы сборная России играла при замечательной атмосфере, к которой все привыкли за последние годы.

Сама встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной России оскорбляли Дзюбу на матче с Сан-Марино.

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