СМИ: Болельщики сборной России оскорбляли Дзюбу на матче с Сан-Марино

Болельщики сборной России по футболу в заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». Сама встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился. Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно. Ранее Черчесов оценил игру сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.