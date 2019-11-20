СМИ: Болельщики сборной России оскорбляли Дзюбу на матче с Сан-Марино
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Сама встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.
Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.
Ранее Черчесов оценил игру сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.