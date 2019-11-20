Черчесов оценил игру сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино, который завершился разгромной победой отечественных футболистов со счётом 5:0.
Черчесов оценил игру сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам Черчесова, российские футболисты вышли на поединок с Сан-Марино заряженными и хотели порадовать зрителей забитыми мячами.

«Думаю, нам это удалось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020.

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