Черчесов оценил игру сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино
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- globallookpress.com
«В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По словам Черчесова, российские футболисты вышли на поединок с Сан-Марино заряженными и хотели порадовать зрителей забитыми мячами.
«Думаю, нам это удалось», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020.