Черчесов оценил игру сборной России в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино, который завершился разгромной победой отечественных футболистов со счётом 5:0.

«В целом оценю матч хорошо. Нельзя сказать, что экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам Черчесова, российские футболисты вышли на поединок с Сан-Марино заряженными и хотели порадовать зрителей забитыми мячами.

«Думаю, нам это удалось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020.