Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020

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В поединке заключительного, десятого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на выезде разгромила команду Сан-Марино со счётом 5:0.
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
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Забитыми мячами в составе команды Станислава Черчесова отметились полузащитники Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Алексей Ионов, защитник Сергей Петров и нападающий Николай Комличенко.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на второй строчке турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд лишь команду Бельгии. На континентальное первенство отечественная сборная квалифицировалась досрочно.

Ранее сообщалось, что сборная России забила два мяча в первом тайме матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

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