Сборная России обыгрывает команду Сан-Марино после первого тайма отборочного матча Евро-2020

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После первой половины встречи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная России лидирует в выездном матче с командой Сан-Марино.

Счёт после стартовых 45 минут встречи — 2:0 в пользу сборной России. 

Голы в матче забивали Далер Кузяев и Сергей Петров, для которого этот мяч стал дебютным за национальную команду.

RT ведёт текстовую трансляцию поединка.

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