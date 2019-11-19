Сборная России обыгрывает команду Сан-Марино после первого тайма отборочного матча Евро-2020

После первой половины встречи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная России лидирует в выездном матче с командой Сан-Марино.

Счёт после стартовых 45 минут встречи — 2:0 в пользу сборной России. Голы в матче забивали Далер Кузяев и Сергей Петров, для которого этот мяч стал дебютным за национальную команду. RT ведёт текстовую трансляцию поединка.