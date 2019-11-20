Финальный аккорд: сборная России обыгрывает команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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20 ноября 2019
Последние замены провели оба наставника. У сборной России Николай Комличенко вышел вместо Алексея Миранчука, а у Сан-Марино — Фабио Томассини сменил Алессандро Д'Аддарио. (65')
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Очередная опасная атака россиян. Вновь на острие оказался Миранчук, который нанёс опасный удар низом. Опасно, но мимо. (64')
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Вторая замена в составе сборной Сан-Марино. Жозе Хирш вышел на поле, а Марко Бернарди отправился на скамейку. (62')
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Вновь мяч оказался в сетке ворот сборной Сан-Марино, но на этот раз гол не был засчитан. Россияне хорошо разыграли угловой. Джикия выиграл борьбу и мощно пробил в штангу. Мяч отскочил Кузяеву, который добил его. Но полузащитник «Зенита» находился в положении вне игры. (61')
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В составе сборной России двойная замена. Александр Головин и Роман Зобнин вышли на поле, Алексей Ионов и Магомед Оздоев его покинули. Очень интересное решение Черчесова. (59')
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Снова не везёт Дзюбе. Артём вырвался один на один с голкипером, но промедлил. Удар был заблокирован. Угловой. (58')
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19 ноября 2019
Между тем в составе сборной России готовится замена. На поле появится Александр Головин, который не смог принять участие в игре с Бельгией из-за травмы. Интересно... Даже в таком матче Черчесов не намерен ослаблять хватку и давать практику резервистам. В бой идут лидеры. (57')
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ГО-О-ОЛ! Алексей Ионов зажёг своё имя на табло. Хавбек «Ростова» не очень ярко провёл первый тайм, но получив мяч на границе штрафной, филигранно пробил в дальний угол — 0:4. (56')
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Россияне продолжают проводить одну атаку за другой. Бакаев очень часто оказывается в центре внимания, но его старания пока не могут перейти в результативные действия. (55')
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Тем временем по жёлтой карточке получили Оздоев и Палацци. Футболист хозяев вновь ударил визави в икроножную мышцу, после чего полузащитник «Зенита» толкнул соперника. Арбитр наказал обоих. (53')
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