Финальный аккорд: сборная России обыгрывает команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020

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Сергей Стариков
В заключительном, десятом матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России играет с национальной командой Сан-Марино. У подопечных Станислава Черчесова есть шанс одержать восьмую победу в рамках отбора и набрать 24 очка, а у Артёма Дзюбы — обойти Владимира Бесчастных по числу забитых за сборную мячей. Для этого ему необходимо отметиться тремя голами. RT ведёт текстовую трансляцию со стадиона «Олимпико».
Финальный аккорд: сборная России обыгрывает команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 20 ноября 2019

    Последние замены провели оба наставника. У сборной России Николай Комличенко вышел вместо Алексея Миранчука, а у Сан-Марино — Фабио Томассини сменил Алессандро Д'Аддарио. (65')

  • Очередная опасная атака россиян. Вновь на острие оказался Миранчук, который нанёс опасный удар низом. Опасно, но мимо. (64')

  • Вторая замена в составе сборной Сан-Марино. Жозе Хирш вышел на поле, а Марко Бернарди отправился на скамейку. (62')

  • Вновь мяч оказался в сетке ворот сборной Сан-Марино, но на этот раз гол не был засчитан. Россияне хорошо разыграли угловой. Джикия выиграл борьбу и мощно пробил в штангу. Мяч отскочил Кузяеву, который добил его. Но полузащитник «Зенита» находился в положении вне игры. (61')

  • В составе сборной России двойная замена. Александр Головин и Роман Зобнин вышли на поле, Алексей Ионов и Магомед Оздоев его покинули. Очень интересное решение Черчесова. (59')

  • Снова не везёт Дзюбе. Артём вырвался один на один с голкипером, но промедлил. Удар был заблокирован. Угловой. (58')

  • 19 ноября 2019

    Между тем в составе сборной России готовится замена. На поле появится Александр Головин, который не смог принять участие в игре с Бельгией из-за травмы. Интересно... Даже в таком матче Черчесов не намерен ослаблять хватку и давать практику резервистам. В бой идут лидеры. (57')

  • ГО-О-ОЛ! Алексей Ионов зажёг своё имя на табло. Хавбек «Ростова» не очень ярко провёл первый тайм, но получив мяч на границе штрафной, филигранно пробил в дальний угол — 0:4. (56')

  • Россияне продолжают проводить одну атаку за другой. Бакаев очень часто оказывается в центре внимания, но его старания пока не могут перейти в результативные действия. (55')

  • Тем временем по жёлтой карточке получили Оздоев и Палацци. Футболист хозяев вновь ударил визави в икроножную мышцу, после чего полузащитник «Зенита» толкнул соперника. Арбитр наказал обоих. (53')

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