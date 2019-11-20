Финальный аккорд: сборная России обыгрывает команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020

В заключительном, десятом матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России играет с национальной командой Сан-Марино. У подопечных Станислава Черчесова есть шанс одержать восьмую победу в рамках отбора и набрать 24 очка, а у Артёма Дзюбы — обойти Владимира Бесчастных по числу забитых за сборную мячей. Для этого ему необходимо отметиться тремя голами. RT ведёт текстовую трансляцию со стадиона «Олимпико».

РИА Новости

© Александр Вильф