Точечные изменения: почему Черчесов воздержался от экспериментов в последнем матче сборной России в отборе Евро-2020

Сборная России крупно обыграла команду Сан-Марино в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. При этом главный тренер Станислав Черчесов отказался от экспериментов и практически не дал возможности проявить себя молодым футболистам, сделав ставку на игроков основы. О том, почему наставник обошёлся без масштабной ротации состава, — в материале RT.

Сборная России разгромила команду Сан-Марино и на мажорной ноте завершила отборочный цикл Евро-2020. В свете тяжёлого поражения от Бельгии эта игра должна была стать не только бальзамом на душу отечественным болельщикам, но и отличной возможностью поэкспериментировать. В дуэли с главным аутсайдером секстета можно было не только опробовать новые тактические схемы, но и посмотреть ближайший резерв. Однако Станислав Черчесов распорядился иначе и выпустил проверенных бойцов на газон стадиона «Олимпико».

Безусловно, в старте оказалось несколько новых лиц. До настоящего момента Антон Шунин лишь дважды выходил на поле в свитере национальной команды, да и то в товарищеских матчах. В 2007 году он появился во встрече с Польшей, а четыре года спустя — с Грецией. Что касается, Максима Беляева, то для защитника «Арсенала» это и вовсе был полноценный дебют.

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Вновь нашлось место Сергею Петрову. Правда, на этот раз защитник «Краснодара» расположился на привычной для себя правой бровке, где сменил Марио Фернандеса. Футболист ЦСКА уже давно находится не в лучшей форме, в связи с чем решение Черчесова предоставить ему отдых видится вполне разумным.

То же самое можно сказать и об отсутствии Юрия Жиркова. Если в предыдущем матче его появление с первых минут практически не поддавалось обсуждению, то на этот раз логичным казалось его отсутствие. В 36 лет спортсмен уже не способен играть через два дня на третий, кроме того, шанс проявить себя заслужил Зелимхан Бакаев. По результатам противостояния с Бельгией полузащитник «Спартака» стал одним из немногих, кто не заслужил претензий, поэтому выбор в его пользу был логичным.

Однако на этом эксперименты Черчесова подошли к концу. В остальном состав был почти таким же, что и в Санкт-Петербурге, а единственным исключением стало появление Далера Кузяева с первых минут. Он сменил Романа Зобнина, но это сложно назвать чем-то принципиально новым. За два года с момента дебюта в активе полузащитника «Зенита» значится 21 игра за сборную, пять из которых — на домашнем чемпионате мира. Несомненно, в 2019-м он не так часто оказывался в заявке, но это связано с травмой мениска.

Тем не менее можно сказать, что с этим решением Черчесов угадал. Кузяев очень активно смотрелся в первом тайме и наравне с Бакаевым, Петровым и Кудряшовым принимал участие в большинстве опасных атак гостей. Достаточно сказать, что он оказался причастен к двум первым голам коллектива. Далер дважды здорово пробил из пределов штрафной, но, если в первом случае мяч сразу оказался в сетке, то во втором потребовалось добивание в исполнении защитника «Краснодара».

Петров также оставил о себе хорошее впечатление и стал одним из главных героев. Он здорово участвовал в организации атак, растягивал оборонительную линию оппонента и подавал в штрафную. Как результат, две точные передачи и три балла по системе «гол + пас». В свете его успехов и не лучшей формы Фернандеса, можно смело сказать, что и против «красных дьяволов» он бы смотрелся не хуже подуставшего Марио.

Но если его появление выглядит вполне объяснимым, то нахождение в стартовом составе тёзок Миранчука и Ионова, а также Оздоева вызывает серьёзные вопросы. Так, каждый из них провёл изнурительную встречу с Бельгией и вполне заслужил отдых. В большей степени это касается Магомеда, которому практически не за что винить себя в поражении от лидера рейтинга ФИФА. Атлет боролся за мяч в каждом эпизоде и стал автором самого опасного удара хозяев в первом тайме. Возможно, оставив двух Алексеев в составе, Черчесов пытался приободрить их после неудачи в Санкт-Петербурге и дать обоим возможность вновь почувствовать вкус гола. В итоге оба отличились, но было ли это для них так важно — большой вопрос.

То же самое касается Джикии и Дзюбы — оба являются непререкаемыми игроками основы и спокойно могли взять выходной. Но, если Артём был мотивирован желанием превзойти бомбардирские показатели Бесчастных и Кержакова, вследствие чего мог сам настоять на своём включении в состав, то Георгий находился в другой ситуации. Пару Беляеву вполне мог составить Чистяков, для которого этот опыт стал бы бесценным. Так, Дмитрий получил бы возможность не только «понюхать пороху» на уровне сборных, но и обратить на себя внимание Станислава Саламовича. Но в основе оказался защитник «Спартака», что можно объяснить лишь неуверенность специалиста в экспериментальном сочетании.

Судя по всему, он вполне мог оказаться прав, ведь Россия имела все шансы стать второй командой с 2017 года, позволившей Сан-Марино поразить свои ворота. Во втором тайме хозяева имели две возможности отличиться, причём второй момент возник из-за грубой ошибки Беляева. Максим ошибся при исполнении передачи, а Хосе Хирш чуть было не отправил мяч за шиворот Шунину.

Но наиболее неожиданным стал выбор Черчесова в плане замен. Если выход Николая Комличенко казался логичным, то появление на поле Александра Головина и Романа Зобнина сложно объяснить. Особенно это касается хавбека «Монако», пропустившего встречу с Бельгией из-за травмы, а до этого игравшего на уколах. Возможно, логичнее было бы поберечь одного из лидеров и предоставить практику тому же Ахметову или Ерохину.

Похожая ситуация с Зобниным. В нынешнем сезоне он выступает явно ниже своего уровня и мало напоминает самого себя образца чемпионского сезона «Спартака». Многие эксперты связывают это с последствиями травмы и усталостью ввиду отсутствия альтернативы в клубе. Тем не менее за последнюю неделю Роман провёл на поле 93 минуты, в то время как его потенциальный сменщик Даниил Фомин даже не попал в заявку. Накануне заключительных матчей квалификации Евро-2020 в СМИ широко обсуждалось решение главного тренера привлечь хавбека «Уфы» в сборную, но в итоге он так и не получил шанса продемонстрировать мастерство. То же касается и вингера «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, не выбравшегося из резерва.

Что касается Комличенко, то своими успехами за «Млада Болеслав» он заслужил право попробовать себя в первой команде страны. Удивление вызвал лишь тот факт, что он вышел в пару, а не на замену Дзюбе. На острие оказались сразу два мощных форварда, один из которых постоянно был вынужден либо смещаться на фланг, либо опускаться в центр. Возможно, Черчесов пытался симулировать тактическую модель «Зенита», но Николай не способен тягаться с Азмуном в скоростных качествах. Да, он отметился голом и имел все шансы оформить хет-трик, но ответственность за это лежит на защитниках оппонента.

Таким образом, матч с командой Сан-Марино дал повод считать, что сборная России может воздержаться от серьёзных экспериментов в преддверии чемпионата Европы 2020 года. В будущем коллектив ждёт целенаправленная подготовка к турниру, по ходу которой Черчесов наверняка будет наигрывать схемы и оттачивать взаимодействия между футболистами. Заключительная встреча квалификации представлялась последним шансом устроить смотр талантов, но превратилась в выступление действующих лидеров и вчерашних резервистов.