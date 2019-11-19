Голевые подвиги Дзюбы, выход в старте Бакаева и Чистякова, замена Гилерме: чего ждать от сборной России в Сан-Марино

Во вторник сборная России завершит отборочный этап Евро-2020 выездным матчем с Сан-Марино. Станислав Черчесов ввиду отсутствия турнирных задач может выпустить на поле с первых минут Зелимхана Бакаева, Дмитрия Чистякова и Рифата Жемалетдинова. Также велика вероятность, что после неудачной игры с Бельгией получит отдых основной вратарь Маринато Гилерме. Артём Дзюба же попытается забить аутсайдеру как можно больше мячей, чтобы выиграть гонку бомбардиров квалификации.

Жажда голов Дзюбы

Разумеется, главной интригой матча станет количество голов Артёма Дзюбы. Нападающий не скрывает желания стать лучшим бомбардиром в истории сборной России, для чего ему нужно забить ещё семь мячей. Конечно, ожидать от него повторения рекорда Александра Кержакова в ближайшей встрече сложно, но капитан способен максимально приблизиться к нынешнему лидеру, который забил 31 мяч в футболке национальной команды. В активе Дзюбы — 24. В предыдущей игре с Сан-Марино, напомним, Артём оформил покер, а сборная одержала самую крупную победу в истории — 9:0. В ответной российские футболисты могут попытаться переписать и это достижение.

Между тем перед Дзюбой в этом матче будет стоять и куда более реальная задача — выиграть гонку бомбардиров отборочного турнира. В настоящий момент лидирует в ней Гарри Кейн, но Англия уже завершила свои выступления в квалификации. Артём же отстаёт от форварда «Тоттенхэма» всего на три точных удара и вполне в состоянии нивелировать эту разницу.

Бакаев и Жемалетдинов в старте

Также в Сан-Марино следует ожидать определённых кадровых экспериментов от Станислава Черчесова, который в матче с сильно уступающим в классе соперником может спокойно попробовать в деле некоторых резервистов.

Скорее всего, с первых минут появится на поле полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Связано это с повреждением у Юрия Жиркова. В клубе Доменико Тедеско использует Бакаева на позиции «десятки», а прежде игрок регулярно появлялся на правом фланге. Но в матче с Бельгией Черчесов выпустил Зелимхана слева, и спартаковец со своей задачей справился и даже мог забить. Теперь же он имеет отличный шанс открыть «лицевой счёт» в составе сборной и застолбить за собой место в старте.

А на противоположном краю болельщики вполне могут увидеть полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, без которого в нынешнем сезоне представить себе железнодорожников уже тяжело. Таким образом, существует вероятность, что фланги национальной команды в Сан-Марино закроют два 23-летних футболиста, ещё недавно выступавших за «молодёжку».

Чистяков в паре с Джикией

В центре же обороны Черчесов имеет отличную возможность проверить в деле Дмитрия Чистякова. 25-летний защитник лишь в текущем сезоне дебютировал в РПЛ и сходу стал одним из лидеров «Ростова», а также получил вызов в сборную.

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В нынешнем отборе в центре обороны национальной команды пока практически незаменимы Андрей Семёнов с Георгием Джикией. Однако ничего не решающий матч с Сан-Марино — отличный повод просмотреть резервистов.

В конце концов, Семёнов в нынешнем сезоне пока борется за выживание с «Ахматом» в то время как Чистяков сражается с «Ростовом» за медали и успешно действует именно в расстановке с двумя центральными защитниками. Черчесову же просто необходимо иметь под рукой готовых к игре в основе дублёров на случай травм у основных исполнителей.

А справа в обороне вполне может вновь сыграть Вячеслав Караваев. На Марио Фернандеса осенью выпала чудовищная нагрузка в клубе и сборной, и у тренерского штаба национальной команды просто нет поводов лишний раз нагружать одного из лидеров, тем более в матче с Бельгией натурализованному бразильцу пришлось крайне непросто.

Гилерме на скамейке запасных

Непросто пришлось и Маринато Гилерме, который пропустил от бронзовых призёров чемпионата мира четыре мяча. С одной стороны, можно сказать, что у него не было шансов выручить команду, с другой, бывший голкипер сборной Владимир Габулов неслучайно после игры заявил, что вратарь должен спасать после ударов в ближние углы.

Так или иначе, осенний отрезок получился для Гилерме не самым удачным. Он допускал результативные ошибки в РПЛ, пропустил курьёзный мяч от «Ювентуса», а теперь выдал не самую удачную встречу за сборную. И всё это на фоне разговоров о возможном возвращении в национальную команду Игоря Акинфеева.

В данной ситуации Черчесов вполне может поберечь основного вратаря и предоставить игровое время тому же Сослану Джанаеву. Опытный вратарь вернулся в РПЛ после короткого вояжа в Польшу и вновь заставил говорить о себе. Если бы не он, положение дебютанта Премьер-лиги «Сочи» могло быть куда хуже.

Ставка на молодёжь в центре поля

Также в Сан-Марино можно ожидать дебюта талантливого молодого полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, впервые вызванного в сборную. С другой стороны, вероятность этого крайне мала, ведь Черчесов неоднократно подчёркивал, что даже минуту игры за сборную нужно заслужить.

Неслучайно даже лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко вынужден был почти полгода дожидаться дебюта в национальной команде. Тем не менее, остаётся повторить, что ничего не значащий матч с аутсайдером — подходящее поле для экспериментов. Возможно, Черчесов даже решит бросить в бой молодёжь, и в опорной зоне выйдут 22-летний Фомин и 21-летний Ильзат Ахметов.