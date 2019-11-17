«Лучше получить пощёчину сейчас, чем на Евро»: что говорили после матча Россия — Бельгия

Сборная Бельгии продемонстрировала свой класс в матче с Россией. Об этом заявил капитан национальной команды Артём Дзюба. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Наставник хозяев Станислав Черчесов объяснил, почему выбрал на игру достаточно смелую тактику, и рассказал о ситуации с новым контрактом. А главный герой противостояния Эден Азар похвалил россиян и подчеркнул, что им не хватило фарта.

«Сегодня мы не хотели сидеть в обороне»

Поединок с Бельгией получился для сборной России откровенно неудачным. Отечественная команда потерпела первое поражение с марта текущего года и прервала семиматчевую победную серию. Станислав Черчесов в надежде набрать три очка и занять первое место в группе рискнул и сделал ставку на достаточно атакующий футбол, но она себя не оправдала.

«Абсолютно согласен с тем, что бельгийцы легко забили все свои мячи. Мы знали, как играет соперник. Если помните, в Брюсселе они тоже открыли счёт после быстрой атаки. Сегодня мы не хотели сидеть в обороне. Нам нужно было побеждать — 2:0. Ещё хотели проверить, что собой представляем. Меня уже спросили, не лучше было ли сыграть в пять-семь защитников. Но мы хотели действовать от себя. На чемпионате мира нас критиковали за то, что стояли сзади, а теперь критикуют за увлечение атакой. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому. Бельгия — команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам мячи», — посетовал Черчесов.

Также тренер рассказал о ситуации с новым контрактом с РФС. Накануне глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что Черчесову было сделано новое предложение.

«Мой контракт лежит дома, причём уже несколько лет. Там всё написано и есть пункты, подразумевающие пролонгацию. Ничего нового на моём столе не появилось. Единственное, что нужно менять, — срок окончания соглашения. Он завершается летом, а чемпионат мира перенесён на зиму. Всё остальное там прописано. Честно говоря, больше не хотел бы комментировать эту тему», — добавил Черчесов.

Что касается наставника бельгийцев Роберто Мартинеса, то он похвалил подопечных за первый тайм, но закономерно остался не слишком доволен вторым.

«Сегодняшний матч стал сложным тестом для нашей команды. Мы знали, чего ожидать, понимали, что Россия будет играть на победу. Поэтому в первом тайме получилась такая открытая игра. До перерыва действовали хорошо. За второй тайм команду критиковать не хочу, но мы предоставили сопернику слишком много возможностей», — посетовал специалист.

Рассказал Мартинес и об игре Эдена Азара, который оформил дубль и отдал результативную передачу.

«У Эдена была небольшая травма в начале сезона, что замедлило его прогресс. Каждому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться к команде, а команде — чтобы привыкнуть к новому игроку. Уверен, он покажет себя в «Реале» с лучшей стороны», — заключил Мартинес.

«Это и есть уровень чемпионатов Европы и мира»

В свою очередь футболистам сборной России оставалось лишь сетовать на слишком высокий класс соперника. Так, капитан команды Артём Дзюба, ушедший с поля без гола, подчеркнул, что гости реализовали практически все свои моменты.

«Сегодня Бельгия продемонстрировала свой класс, пять ударов в их исполнении — четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До первого пропущенного мяча ещё думали, что шансы есть. Но потом они забили… Марио мы не подстраховали и оставили его один в один с Торганом Азаром. Второй пропустили после не самого очевидного удара. Мы такие моменты не реализовывали, а они забивали. Всё-таки это класс. Эден Азар играет в этой команде огромную роль», — заявил Дзюба.

Артём отметил, что соперник указал сборной России на все ошибки и предоставил игрокам повод задуматься.

«Это и есть уровень чемпионатов Европы и мира, малейшая ошибка — и всё. Мы знали, что они здорово играют на контратаках, и в результате каждая чуть ли не приводила к голу. Обидно, что почти всё залетело, так бывает. Через это надо пройти, и поражение — это тоже хорошо», — добавил Дзюба.

Также капитан поведал, что команде по окончании встречи сказал Черчесов.

«Он не ругался, а произнёс: «Хорошо, что получили именно сейчас». В перерыве задавал вопросы, почему не страховали Марио, почему никого не было на подборе в ситуации со вторым голом. Третий пропущенный мяч: почему три человека бегут к Дрису Мертенсу. Будем разбирать все ошибки. У нас впереди много времени, контрольные матчи, в которых будем подбирать соперников уровня чемпионата Европы или мира. Но, насколько помню, в ноябре сборная всегда играет плохо, не знаю, с чем это связано», — посетовал Дзюба.

Наконец, футболист порассуждал, в состоянии ли сборная России в принципе играть с топ-сборными не от обороны.

«Станислав Саламович сказал, что это хорошая пища для размышлений. Может, нам надо играть, как они: трое всегда остаются сзади, пятеро строго обороняются, а трое ждут контратаки. Стандартов у бельгийцев практически не было. Но самое обидное — показалось, есть шанс. Потом они быстро забили дважды, и всё. Второй тайм от нас внушает определённый оптимизм, но нужно понимать, что и Бельгия успокоилась. Лучше получить сейчас, чем на чемпионате Европы», — подытожил Дзюба.

Также пообщался с журналистами вышедший на замену в самом начале второго тайма Зелимхан Бакаев. Полузащитник «Спартака» достаточно активно вступил в игру и помог сборной России завладеть преимуществом.

«Сегодня мы отдали все силы, но это был не наш день. Уступили и в классе, и в борьбе. Но при правильной работе можно нивелировать разницу в классе. Нужно ещё больше добавлять, и я думаю, всё у нас будет хорошо. Надо делать выводы и идти дальше. Мы выполнили задачу, и это для нас урок. Должны сделать выводы и стать ещё сильнее на чемпионате Европы», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Собираюсь выпить водки по пути домой»

Бельгийцы по понятным причинам пребывали в хорошем настроении, особенно Эден Азар. После матча в разговоре с журналистами он даже попытался утешить российских футболистов.

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«Надо признать, Россия играла хорошо. Мы нанесли три или четыре удара в первом тайме и забили три мяча, так что сопернику немного не повезло. Хозяева играли в высоком темпе, оказывали давление, однако у нас в команде собраны сильные исполнители, и мы способны противостоять таким командам. В общем, мы довольны», — сказал Азар пресс-службе УЕФА после встречи.

А защитник Тома Меньё на радостях от девятой победы подряд в отборочном турнире пообещал попробовать традиционный русский алкогольный напиток.

«Россия — Бельгия 0:3… Собираюсь выпить водки по пути домой на самолёте. Это всё, что мне известно», — написал Мёнье в Twitter.

Но особенным вниманием журналистов в составе гостей пользовался, конечно, экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Он и сам не скрывал эмоций от возвращения в Санкт-Петербург.

«В Питере была отличная атмосфера, полный стадион. Россия проявила себя с лучшей стороны во втором тайме. Я был счастлив вернуться в Петербург, у меня много хороших воспоминаний, связанных с «Зенитом». На чемпионате мира в Питере тоже было здорово, но не в матче с Францией», — заявил футболист.

При этом он также выдал реверанс сборной России и подчеркнул, что во втором тайме соперник играл хорошо.

«Мы здорово провели первую половину, забили три мяча, но потом нам пришлось сложнее. Может, стоило больше контролировать мяч. Нам важно было сегодня победить, несмотря на то, что уже обеспечили себе путёвку на Евро. Что касается уровня сборной России, то она хороша. Дома с соперником играть было проще», — добавил Витсель.

Помимо этого полузащитник ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в Северную столицу в рамках финального этапа Евро-2020.

«Чемпионат Европы — это соревнование, где всегда может произойти сюрприз, например, выход России в финал. Но надеюсь, в финале будет Бельгия. Это наша цель. Мы хотим выступить лучше, чем на чемпионате мира и чем на Евро-2016 во Франции. Мы ждём этого турнира, и у нас есть ещё пару месяцев на подготовку», — выразил надежду Витсель.