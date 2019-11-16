Черчесов заявил, что хотел бы поменять дату окончания контракта с РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о нюансах своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Мой контракт лежит не на столе, а у меня дома. Там есть пункты, которые автоматически дают возможность пролонгировать соглашение. Единственное, что там нужно менять, — это срок его окончания, потому что он заканчивается летом. А поскольку чемпионат мира перенесли на зиму… Когда мы подписывали договор, все чемпионаты мира проходили летом. Всё остальное там прописано давно, ничего нового нет», — заявил Черчесов.

В июле 2018 года РФС заключил новый контракт с Черчесовым по системе «2 + 2». В случае автоматического продления он будет рассчитан до июня 2022 года. Финальная часть ЧМ-2022 пройдёт в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Ранее Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020.