Черчесов заявил, что сборной России лучше не играть с Бельгией на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, как нужно играть с национальной командой Бельгии в свете вероятной встречи команд в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

«Как всё-таки нужно играть с бельгийцами? Это Роберто Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всё расскажу, вы всё поймёте. Лучше против Бельгии вообще не играть», — заявил Черчесов.

Сборные Бельгии и России вышли на Евро-2020 с первого и второго мест в группе I. Жеребьёвка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы пройдёт 30 ноября.

Ранее Артём Дзюба признался, что тяжело понять, как играть против сборной Бельгии.