Дзюба: тяжело понять, как играть против сборной Бельгии

Капитан сборной России по футболу прокомментировал поражение своей команды в матче группового раунда квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 против команды Бельгии (1:4).

«Сегодня Бельгия сумела показать свой класс, пять ударов — четыре гола. Тяжело понять, как против них играть. До гола ещё думали, что можно в этой игре с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио не подстраховали, оставили его один на один. Второй мяч пропустили с не совсем очевидного удара. Мы такие моменты не забили, а они реализовали. Всё-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки. Хорошо, что такая пощёчина нам прилетела. Четыре гола мы ещё не пропускали, теперь нам есть над чем подумать. Это и есть уровень чемпионата Европы и мира. Малейшая ошибка — и всё. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках, каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, но так бывает. Через это нужно пройти, и поражение — это тоже хорошо», — сказал Дзюба.

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