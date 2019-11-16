Черчесов рассказал, почему Россия играла с Бельгией на встречных курсах

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выбранную тактику на отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии (1:4).
Черчесов рассказал, почему Россия играла с Бельгией на встречных курсах
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы знали, как играет Бельгия. Знали, что они опасны в быстрых атаках и очень хорошо этим пользуются. А мы не хотели сидеть лишь в обороне, нужно было побеждать 2:0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как нам это удастся в матче с таким соперником. Всё зависит от турнирной ситуации. Сегодня она была такая. Ребята знали, что мы будем играть от себя. Уровень у соперника высокий. Они нашими ошибками воспользовались, а мы свои моменты реализовать не сумели. Хотя времени у чужих ворот провели много», — сказал Черчесов.

Сборная России могла выйти на первое место в группе в случае победы над командой Бельгии со со счётом 2:0 или более крупным.

Ранее Мартинес заявил, что матч с Россией стал для Бельгии хорошим тестом.

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