Мартинес заявил, что матч с Россией стал для Бельгии хорошим тестом

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Мартинес заявил, что матч с Россией стал для Бельгии хорошим тестом
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«Этот матч стал хорошим тестом для нас. Мы знали, что Россия будет играть на победу. Именно поэтому в первой половине матча был открытый футбол, но мы очень хорошо сыграли в защите», — заявил Мартинес.

Он отметил, что в первом тайме, завершившемся с преимуществом в три гола, его команда сыграла идеально.

«Не хочу критиковать своих парней за вторую половину встречи, но мы дали слишком много возможностей сопернику для того, чтобы забить гол», — добавил специалист.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией.

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