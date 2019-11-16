Мартинес заявил, что матч с Россией стал для Бельгии хорошим тестом

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Этот матч стал хорошим тестом для нас. Мы знали, что Россия будет играть на победу. Именно поэтому в первой половине матча был открытый футбол, но мы очень хорошо сыграли в защите», — заявил Мартинес.

Он отметил, что в первом тайме, завершившемся с преимуществом в три гола, его команда сыграла идеально.

«Не хочу критиковать своих парней за вторую половину встречи, но мы дали слишком много возможностей сопернику для того, чтобы забить гол», — добавил специалист.

Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией.