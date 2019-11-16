Мартинес заявил, что матч с Россией стал для Бельгии хорошим тестом
- @EURO2020
«Этот матч стал хорошим тестом для нас. Мы знали, что Россия будет играть на победу. Именно поэтому в первой половине матча был открытый футбол, но мы очень хорошо сыграли в защите», — заявил Мартинес.
Он отметил, что в первом тайме, завершившемся с преимуществом в три гола, его команда сыграла идеально.
«Не хочу критиковать своих парней за вторую половину встречи, но мы дали слишком много возможностей сопернику для того, чтобы забить гол», — добавил специалист.
Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда таким образом вышла на Евро со второго места.
Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией.