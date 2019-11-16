Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Уступаем Бельгии со счётом 1:4. Наши парни сражались с достойным соперником и, несмотря ни на что, боролись до конца! Огромное спасибо за вашу фантастическую поддержку!» — гласит пост сборной в Twitter.
Сборная России до матча гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы, однако имела шансы улучшить своё положение и занять первое место в группе.
Ранее сообщалось, что Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России.