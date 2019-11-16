Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией

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После окончания отборочного матча к чемпионату Европы по футболу — 2020 с командой Бельгии (1:4) сборная России поблагодарила болельщиков.
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Бельгией
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Уступаем Бельгии со счётом 1:4. Наши парни сражались с достойным соперником и, несмотря ни на что, боролись до конца! Огромное спасибо за вашу фантастическую поддержку!» — гласит пост сборной в Twitter.

Сборная России до матча гарантировала себе путёвку на чемпионат Европы, однако имела шансы улучшить своё положение и занять первое место в группе.

Ранее сообщалось, что Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России.

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