Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России

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После отборочного матча чемпионата Европы по футболу — 2020 с командой Бельгии (1:4) главный тренер сборной России Станислав Черчесов поднялся на второе место по количеству игр, проведённых во главе национальной команды.
Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Теперь на счету Черчесова 40 матчей в качестве главного тренера сборной России, по этому показателю он обошёл Гуса Хиддинка. Лидирует Олег Романцев, который провёл 60 встреч в качестве главного тренера национальной команды.

По количеству побед Черчесов делит третье место в списке с Фабио Капелло. 

Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020.

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