Черчесов обошёл Хиддинка и поднялся на второе место по количеству матчей во главе сборной России
- РИА Новости
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Теперь на счету Черчесова 40 матчей в качестве главного тренера сборной России, по этому показателю он обошёл Гуса Хиддинка. Лидирует Олег Романцев, который провёл 60 встреч в качестве главного тренера национальной команды.
По количеству побед Черчесов делит третье место в списке с Фабио Капелло.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020.